Kurt, ayrıca, 'Acı Hayat', 'Organize İşler', 'Bir Demet Tiyatro', 'Tatar Ramazan' ve 'Karakomik Filmler 2' gibi yapımlarda da boy gösterdi. Ünlü oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan 'Fatma' dizisinde rol aldı.