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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi

Geçtiğimiz yıl sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci ile Nişantaşı'ndaki bir mekanda nişanlanan Umut Kurt, nikah masasına oturdu. Oyuncu, İnci ile hayatını birleştirdi

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  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt (40), geçtiğimiz yıl bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, dünyaevine girdi. Kurt ile İnci, nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete döktü. 
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    İkiliyi mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Umut Kurt ile Melisa İnci'nin nikah töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. 
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    Çifte takipçilerinden çok sayıda, "Mutluluklar" mesajları yağdı.
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    "BEN DAMAT OLUYORUM"

    Umut Kurt, nikah hazırlıkları sırasında verdiği bu pozu Instagram hesabından, "Ben bugün damat oluyorum" notuyla paylaşmıştı.
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    "HER GÜN YANINDA OLMAK İÇİN UYANACAĞIM"

    Kurt, sevgilisinin önünde diz çöküp, romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını vermişti.

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kurt, paylaşımında, "Her gün yanında olmak için uyanacağım..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    Ünlü çiftin fotoğraflarına tebrik mesajları yağmıştı. İkilinin paylaşımlarına; Aslı Bekiroğlu, Zeynep Bastık, Ümit Kantarcılar ve Deniz Sipahi gibi ünlü isimler de yorum yapmıştı.
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    UMUT KURT HAKKINDA

    17 Nisan 1981 Erzican doğumlu olan oyuncu, tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı. Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    'Kadınlar', 'Otobüs Durağı', 'Erkeklere Özgürlük', 'Bu Dünya Bizim', 'Godot'yu İzlerken', 'Masal Karmakarışık', 'Çizmeli Kedi', 'Benim Tatlı Meleğim' ve 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' oyunlarında rol aldı.
  • Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - Magazin haberleri

    Kurt, ayrıca, 'Acı Hayat', 'Organize İşler', 'Bir Demet Tiyatro', 'Tatar Ramazan' ve 'Karakomik Filmler 2' gibi yapımlarda da boy gösterdi. Ünlü oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan 'Fatma' dizisinde rol aldı.

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