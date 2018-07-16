Antalyalı Gülsüm Kabadayı, 7 ay önce hayatını kaybeden 10 yıl bakımını üstlendiği Umut'un özel yatakları ve elektronik cihazlarını "başka engelli çocuklara da umut olsun" diye engelli bakım merkezine bağışladı.

AA'nın haberine göre; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Kabadayı, kamuoyunun "Umut" ismiyle tanıdığı ve 10 yıl bakımını üstlendiği kimliği meçhul genci 7 ay önce kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Her hafta Umut'un mezarını ziyaret edip dua eden Gülsüm Kabadayı, Umut'tan geriye kalan kıyafetleriyle teselli buluyor.

Kabadayı, Umut'un tedavisi için Rus vatandaşlarının topladığı bağışlarla alınan hasta yatağı, eğik masa, terapi yatağı, hasta lifti, elektro akupunktur, terapi silindirleri ve bazı elektronik cihazları Korkuteli Son Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Tedavi Merkezi'ne bağışladı.

Cihazları kurum müdürü Bayram Serik'e teslim eden Gülsüm Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde gördüğü ve "Umut" ismini verdiği engelli genci kendi çocuklarından ayırmadığını söyledi.

"ONLARIN YÜZÜ GÜLDÜKÇE BENİM DE ACIM AZALIYOR"

Umut'a yıllardır özenle baktığını dile getiren Kabadayı, "Onun her ihtiyacı ile ilgilendim. 10 yıl boyunca bir tane yatak yarası bile olmadı. Bizim sevgimiz, ilgimiz ile gördüğü rehabilitasyon çalışmaları sayesinde Umut, elini kaldırıp 'anne' demeye başlamıştı. Onun konforu için Rusya'da yaşayan vatandaşların bağışlarıyla çeşitli hasta yatakları ve rehabilitasyon için cihazlar alınmıştı. Bu cihazlar sayesinde Umut'uma 10 yıl çok güzel baktım. O artık yok ama cihazları engelli çocuklara 'umut' olacak." dedi.

Umut'un hayatını kaybetmesinin ardından kendisini ilçedeki engelli çocuklara adadığını anlatan Gülsüm Kabadayı, "Bu cihazlar belki de diğer engelli çocuklarının ve ailelerinin yüzünü güldürecek. İlçede kurduğumuz engelliler derneği aracılığıyla da çok sayıda engellinin ihtiyacını da gideriyoruz. Onların yüzü güldükçe benim de acım azalıyor." ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyon merkezi sahibi Bayram Serik ise Kabadayı'nın hikayesinin tüm insanlığa örnek olması gerektiğini ifade etti.

Serik, cihazların merkezlerinde çocuklara önemli kolaylıklar sağlayacağını ifade ederek, Kabadayı'ya teşekkür etti.

"UMUT'UN HİKAYESİ"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Ağustos 2008'de tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan kimliği meçhul gençle ilgilenmeye başlamıştı. Hastaya yaklaşık 2 ay gönüllü bakan Kabadayı, ismini "Umut" koyduğu genci evine götürerek ona sahip çıkmıştı.

Umut, 23 Ocak 2018'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.