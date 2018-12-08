Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, 33 hafta sonra ilk kez art arda 3 maç kazandı. Bordo-mavililer böylece puanını 25'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maç sonrasında yaptığı açıklamalarda birçok oyuncunun fedakarlık yaparak mücadeleye çıktığını söylerken hepsine teşekkür etti.
Tüm oyunculara teşekkür eden Karaman, "Maç öncesi ifade ettiğim birçok eksiğimizi mazeret olarak algılayabilirler diye düşündüm ama bazı konulardan haberdar olmanızda fayda var. Fenerbahçe maçından sonra Onazi 12 gün antrenman yapmadı. ‘Ödemi var oynaması mümkün değil’ denilmesine rağmen ‘Oynamak istiyorum, sahada olmak istiyorum’ dedi. Abdulkadir Ömür 8 gün antrenman yapmadı. Dün antrenmanın bir bölümüne katıldı. Bugün öğlede yaptığımız kontrol antrenmanında ‘Biraz ağrılarım var ama oynamak istiyorum’ dedi. Sosa 7 gündür çalışmıyor, dünkü antrenmanımızda kendini denedi. Bugün kontrollü katıldı antrenmana. Pereira 5 gün çalışmadı, 5 günün sonunda katıldı aramıza. ‘Ben de oynamak istiyorum’ dedi. Yusuf dünden beri epey bir serum yedi. Yine de ‘Sahada olmak istiyorum’ dedi. Bütün oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bu özverinin karşılığında alınan bir galibiyet var, camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Bir basın mensubunun gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasını sorması üzerine ise Karaman ‘’Beşiktaş maçının bugün oynadığımı müsabakadan bizim için hiçbir farkı yok. Aynı şekilde hazırlanacağız. Beşiktaş maçı için aklımızda bir tek konu var, az önce bahsettiğim oyuncularımızın sağlıklı bir biçimde gelip antrenmanlara katılması. Sağlam, antrenmanını yapmış, zihinsel ve fiziksel olarak hazır oyuncularla Beşiktaş karşısına çıkmak istiyoruz’’ yanıtını verdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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