Troya’dan Assos’a uzanan 120 kilometre uzunluğundaki Troya Kültür Rotası üzerindeki farklı köyleri gezen UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, rotanın yeni tamamlanan noktalarında işaretleme ve temizlik çalışmalarına katıldı. Troya Antik Kenti’ni gezen Mert Fırat, kültür rotası üzerinde Çıplak ve Kalafat köyleri ile Geyikli, ayrıca Korubaşı köyü ile Assos Antik Kenti’ne kadar uzanan yolda köylüler, gönüllü çalışanlar ve yetkililerle görüştü.



Ekim 2017’de UNDP İyi Niyet Elçisi olarak atanan Mert Fırat, “2007 yılından beri sürdürülen turizme dayalı yerel kalkınma modeli oluşturma çalışmalarını yakından takip ediyorum. Gelecek Turizmde ile bu yıl desteklenen üç projeden birini yerinde görmek de beni çok heyecanlandırdı. Yürüyüş rotasının tamamen hayata geçmesi buradaki çok sayıda insanın hayatında pozitif bir etki yaratacak. Bütün bu çalışmaların 2018 Troya Yılı’nda tamamlanması da ayrıca heyecan verici.” dedi.



Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmasının yirminci yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılı “Troya Yılı” ilan edilmişti.



TROYA KÜLTÜR ROTASI'NDA YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET

Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı (ÇATKAV) tarafından Çanakkale Valiliği ortaklığıyla yürütülen Troya Kültür Rotası projesi kapsamında, Ezine ve Ayvacık ilçelerine bağlı köylerde rota işaretleme çalışmaları tamamlandı.



Bölgede 20’den fazla köyü içine alan rota; Troya, Alexandria Troas, Apollon Smintheion ve Assos gibi bölgenin en önemli arkeolojik ve tarihi değerlerini birbirine bağlayan bir yapıda oluşturuldu. Proje kapsamında yürüyüş rotaları GPS koordinatları ile belirlendi. Bölgedeki köylerde bilgilendirme ve sürdürülebilir turizm toplantıları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

2018 Troya Yılı’nda hayata geçirilen Troya Kültür Rotası Projesi ile farklı arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal değerleri içeren uluslararası standartlarda tescilli bir kültür rotası oluşturulacak.



Gelecek Turizmde kapsamında bu yıl Troya Kültür Rotası’nın yanı sıra, İstanbul Şile’de “Ovacık Köyünde Bir Gün” ve Ordu Perşembe’de “Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak” projeleri de destekleniyor. Gelecek Turizmde her yıl sürdürülebilirlik temelinde üç turizm fikrine fon, eğitim, planlama, iletişim, danışmanlık ve teknik destek veriyor.