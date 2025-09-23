UniChallenge Tech, 7. kez gerçekleşti

Dijital pazarlama iletişimi sektörüne genç yetenekler kazandırmayı amaçlayan program, bu yıl “Seni Tech Geçiyoruz” sloganıyla yedinci kez düzenlendi. Tanıtım çalışmaları FCB Artgroup tarafından hazırlandı. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlarının katılımına açık olan kampa, 15 şehirden ve 32 üniversiteden gelen toplam 36 genç katıldı. Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve matematik gibi analitik ve teknoloji odaklı disiplinlerden gelen katılımcılar iki hafta boyunca dijital dünyayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Eğitim süresince öğrencilerin sektör profesyonellerinden dersler aldı, ajans ve reklamverenlerin başarı hikâyelerini dinledi, küresel trendlerin pazarlamaya etkilerini keşfettiği belirtildi. Ayrıca grup projeleri üzerinde çalışarak ekip sunumları hazırladılar. Final değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren ekipler, IAB üyesi firmalarda birer aylık staj hakkı kazandı.

Dereceye giren ekipler şu şekilde açıklandı:

Birinci: GRUP4

Fatma Akbulut - İstanbul Üniversitesi

Hilal Altuntaş - Medipol Üniversitesi

Mustafa Gökmen - Kadir Has Üniversitesi

Zeynep Sare Evcil - OSTİM Teknik Üniversitesi

İkinci: GRUP9

Dilara Uz - Kocaeli Üniversitesi

Dilruba Taşkara - Akdeniz Üniversitesi

Faik Duran - Çankırı Karatekin Üniversitesi

Kader Hızarcı - Düzce Üniversitesi

Üçüncü: GRUP2

Esma Doğan - Erciyes Üniversitesi

Utku Berkay Hatipoğlu - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Zeynep Arslan - Özyeğin Üniversitesi

Zeynep Beyza Fenerci - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Katılımcılar da deneyimlerini şu sözlerle aktardı:

Dilara Uz, Kocaeli Üniversitesi: “UniChallenge benim için hem öğrenme hem de keşfetme fırsatıydı. Farklı üniversitelerden insanlarla bir araya gelmek, takım çalışmasıyla gerçek bir problem üzerinde çözüm üretmek inanılmaz keyifliydi. Hem fikirlerimi paylaşabildim hem de başkalarının bakış açılarını görmekten çok şey öğrendim. Süreç boyunca hem eğlendik hem de sınırlarımızı zorladık; yeni bağlantılar kurmak ve yaratıcı düşünme becerilerimi geliştirmek en değerli kazanımlarım oldu.”

Yağmur Şevval Arıkan, İstanbul Üniversitesi: “Ben Unichallenge’ı sadece bir eğitim programı olarak görmüyorum. Bence bu, öğrencilerin ve yeni mezunların kendilerini tanıması için büyük bir fırsat. Hem ilgi alanlarınızı keşfetmenizi sağlıyor hem de sizi profesyonel hayata hazırlıyor. Kısacası, bu yolculukta bana yön gösteren bir pusula gibi oldu.”