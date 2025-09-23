Habertürk
Habertürk
        UniChallenge Tech, 7. kez gerçekleşti - Teknoloji Haberleri

        UniChallenge Tech, 7. kez gerçekleşti

        IAB tarafından düzenlenen ve bu yıl Versuni ana sponsorluğunda, Portuma ile TalentPoolTR'nin destekleriyle hayata geçirilen UniChallenge Tech Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, 8-19 Eylül 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

        Giriş: 23.09.2025 - 17:31 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:31
        UniChallenge Tech, 7. kez gerçekleşti
        Dijital pazarlama iletişimi sektörüne genç yetenekler kazandırmayı amaçlayan program, bu yıl “Seni Tech Geçiyoruz” sloganıyla yedinci kez düzenlendi. Tanıtım çalışmaları FCB Artgroup tarafından hazırlandı. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlarının katılımına açık olan kampa, 15 şehirden ve 32 üniversiteden gelen toplam 36 genç katıldı. Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve matematik gibi analitik ve teknoloji odaklı disiplinlerden gelen katılımcılar iki hafta boyunca dijital dünyayı yakından tanıma fırsatı buldu.

        Eğitim süresince öğrencilerin sektör profesyonellerinden dersler aldı, ajans ve reklamverenlerin başarı hikâyelerini dinledi, küresel trendlerin pazarlamaya etkilerini keşfettiği belirtildi. Ayrıca grup projeleri üzerinde çalışarak ekip sunumları hazırladılar. Final değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren ekipler, IAB üyesi firmalarda birer aylık staj hakkı kazandı.

        Dereceye giren ekipler şu şekilde açıklandı:

        Birinci: GRUP4

        Fatma Akbulut - İstanbul Üniversitesi

        Hilal Altuntaş - Medipol Üniversitesi

        Mustafa Gökmen - Kadir Has Üniversitesi

        Zeynep Sare Evcil - OSTİM Teknik Üniversitesi

        İkinci: GRUP9

        Dilara Uz - Kocaeli Üniversitesi

        Dilruba Taşkara - Akdeniz Üniversitesi

        Faik Duran - Çankırı Karatekin Üniversitesi

        Kader Hızarcı - Düzce Üniversitesi

        Üçüncü: GRUP2

        Esma Doğan - Erciyes Üniversitesi

        Utku Berkay Hatipoğlu - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

        Zeynep Arslan - Özyeğin Üniversitesi

        Zeynep Beyza Fenerci - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

        Katılımcılar da deneyimlerini şu sözlerle aktardı:

        Dilara Uz, Kocaeli Üniversitesi: “UniChallenge benim için hem öğrenme hem de keşfetme fırsatıydı. Farklı üniversitelerden insanlarla bir araya gelmek, takım çalışmasıyla gerçek bir problem üzerinde çözüm üretmek inanılmaz keyifliydi. Hem fikirlerimi paylaşabildim hem de başkalarının bakış açılarını görmekten çok şey öğrendim. Süreç boyunca hem eğlendik hem de sınırlarımızı zorladık; yeni bağlantılar kurmak ve yaratıcı düşünme becerilerimi geliştirmek en değerli kazanımlarım oldu.”

        Yağmur Şevval Arıkan, İstanbul Üniversitesi: “Ben Unichallenge’ı sadece bir eğitim programı olarak görmüyorum. Bence bu, öğrencilerin ve yeni mezunların kendilerini tanıması için büyük bir fırsat. Hem ilgi alanlarınızı keşfetmenizi sağlıyor hem de sizi profesyonel hayata hazırlıyor. Kısacası, bu yolculukta bana yön gösteren bir pusula gibi oldu.”

        Yusuf Eker, Haliç Üniversitesi: “UniChalenge halihazırda eğitim gören öğrencilerin başka bir yerde belki alamayacağı, Dijital Pazarlama alanına yönelik, alanında uzman eğitmenlerden eğitim almasını sağlıyor. Düzenleyenler ve katkı sağlayanlara teşekkür ederim.”

        2019’dan bu yana teknoloji ve veri odaklı disiplinlerden gelen pazarlama aklına sahip genç yetenekler yetiştirmek amacıyla düzenlenen UniChallenge Tech’e bugüne dek 44 şehir ve 101 üniversiteden 747 başvuru geldi. Programın mezun sayısı 300’e ulaştı. Mezunlarla yapılan değerlendirmeler, katılımcıların %66’sının staj veya iş imkânı yoluyla sektöre adım attığını ortaya koydu.

