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UniCredit Yapı Kredi'deki yüzde 20'lik payının çoğunu Koç Holding'e satacak.

Koç Holding'den KAP'a gönderilen bildirimde UniCredit'in Yapı Kredi hissesi satmaya karar vermesi durumunda Holding'in ön teklif verme hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit'e ait YKB sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin kararımız Unicredit'e iletilmiştir. YKB paylarının devir bedeli, taraflarca 30.11.2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Buna göre Koç Holding Yapı Kredi'nin yüzde 18'lik payı için 3 milyar 494 milyon lira ödeyecek. Yapılan anlaşma dünkü kapanışa göre yüzde 24 iskontolu oldu.

ZORUNLU ALIM TEKLİFİ

Açıklamada ayrıca işlem sonrasında Koç Holding'in Yapı Kredi sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen yüzde 50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için Yapı Kredi'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğunun doğacağını ve bu kapsamda kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulacağı belirtildi.