Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

UniCredit Yapı Kredi hisselerini Koç'a satıyor

UniCredit Yapı Kredi'deki yüzde 18'lik payını Koç Holding'e satacak. Koç Holding söz konusu hisseler için 3 milyar 469 milyon TL ödeyecek. UniCredit'in bankada kalan yüzde 2'lik payı borsada satılacak

UniCredit Yapı Kredi hisselerini Koç'a satıyor
HABERTURK.COM

UniCredit Yapı Kredi'deki yüzde 20'lik payının çoğunu Koç Holding'e satacak.

Koç Holding'den KAP'a gönderilen bildirimde UniCredit'in Yapı Kredi hissesi satmaya karar vermesi durumunda Holding'in ön teklif verme hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit'e ait YKB sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin kararımız Unicredit'e iletilmiştir. YKB paylarının devir bedeli, taraflarca 30.11.2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Buna göre Koç Holding Yapı Kredi'nin yüzde 18'lik payı için 3 milyar 494 milyon lira ödeyecek. Yapılan anlaşma dünkü kapanışa göre yüzde 24 iskontolu oldu.

ZORUNLU ALIM TEKLİFİ

Açıklamada ayrıca işlem sonrasında Koç Holding'in Yapı Kredi sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen yüzde 50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için Yapı Kredi'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğunun doğacağını ve bu kapsamda kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar yön arayışında
PARA Küresel piyasalarda yoğun veri gündemi
SON DAKİKA! Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında artırıma gitti
PARA Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
PARA Hazine'den 2 tahvil ihalesi
İş Bankası'ndan emekliye 2000 TL promosyon
PARA Emekliye 2000 TL promosyon
Kripto para piyasası rekor kırdı
PARA Kripto para piyasası rekor kırdı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 53 milyar lira verdi
PARA Merkez'den piyasaya 53 milyar TL
DenizBank'a 840 milyon dolarlık sendikasyon
PARA DenizBank'a 840 milyon dolarlık sendikasyon
2021 Banka faiz oranları düştü! Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faizleri (Güncel)
PARA Banka kredi faiz oranları değişti!
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı
PARA Piyasalarda gözler Powell'ın açıklamalarında
KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi krediler yüzde 10,6 arttı
PARA KOBİ kredileri 940 milyar liraya yaklaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.