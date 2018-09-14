Union St Gilloise - SV Roeselare rakamlar

Union St Gilloise ve SV Roeselare, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig B Açılış maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Union St Gilloise 4 puanla 7. sırada, SV Roeselare 6 puanla 5. sırada bulunuyor. Union St Gilloise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. SV Roeselare, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 504 kodlu maçı oynayanlar; Union St Gilloise galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, SV Roeselare galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Union St Gilloise son haftadaki SV Roeselare müsabasında 1-0 yenildi.

SV Roeselare ise Union St Gilloise maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Union St Gilloise, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

SV Roeselare, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. SV Roeselare, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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