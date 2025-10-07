YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, YKS ek yerleştirme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ünivesite kaydı esnasında gerekli olan evraklar YKS ek tercih kılavuzunda yayımlanırken, elektronik ve bireysel kayıt işlemlerinin başlacağı tarihler belli oldu. Peki YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...