Üniversite kayıt tarihleri: YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
YKS ek yerleştirme sonuçlarının 6 Ekim Pazartesi günü açıklandı. Tercih yerleştirme sonuçları ölçüsünde üniversite kaydı yaptıracak olan öğrenciler, elektronik ve bireysel kayıt tarihlerini gündemine aldı. Bu kapsamda ÖSYM, YKS üniversite ek yerleştirme kayıt tarihlerini duyurdu. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl yapılır? İşte 2025-2026 YKS ek tercih kayıt tarihleri...
YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, YKS ek yerleştirme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ünivesite kaydı esnasında gerekli olan evraklar YKS ek tercih kılavuzunda yayımlanırken, elektronik ve bireysel kayıt işlemlerinin başlacağı tarihler belli oldu. Peki YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
İlk aşamada online kayıt yaptıracak öğrenciler, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini yapacak.
Kayıt işlemi sırasında sistem üzerinden "kayıt ol" butonuna tıklanarak bilgiler onaylanıyor.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.