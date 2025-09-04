Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Üniversite kayıtları bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte üniversite kayıtları son gün tarihi

        Üniversite kayıtları bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte üniversite kayıtları son gün tarihi

        YKS sonuçlarıyla bir programa yerleşme hakkı kazanan adaylar için kayıt işlemleri 1 Eylül'de start aldı. Kayıtlar, üniversite kampüslerinde yüz yüze yapılabildiği gibi çevrimiçi platformlar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Ancak e-kayıt için tanınan süre dolmak üzere. Adaylar, "Üniversite kayıtları bitti mi, ne zaman bitiyor??" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 11:33 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        “Üniversite kayıtları bitti mi?” sorusu, binlerce öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kayıt yaptırmayan adaylar, işlemler için son tarihin ne zaman olduğunu araştırıyor. Kayıt süreci hem e-devlet üzerinden çevrimiçi olarak hem de üniversitelerde yüz yüze gerçekleştirilebiliyor. Ancak e-kayıt için verilen süre dün sona erdi. Peki, üniversitelere kayıt için son gün hangi tarih?

        2

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI BİTTİ Mİ?

        YKS sonuçlarıyla herhangi bir programa yerleşen adaylar için elektronik kayıt süreci 1 Eylül’de başladı ve 3 Eylül itibarıyla tamamlandı.

        Üniversitelere gidilerek yapılan yüz yüze kayıtlar ise 5 Eylül’de sona erecek.

        3

        KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

        Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        4

        Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama