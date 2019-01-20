Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi H. A. (22),mutfakta temizlik yapan annesiyle tartıştıktan sonra boğazına bıçak dayadı. DHA'nın haberine göre, çıkan arbede sırasında anne F. A boğazından hafif şekilde yaralandı.

Evde diğer odada ders çalışmakta olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’nci sınıf öğrencisi S. A. (20) ise annesinin bağırması üzerine koşarak mutfağa girdi.Bu sırada H. A., kardeşine de bıçakla saldırarak yaraladı. Bağrışma sesleri üzerine komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne F. ile oğlu S. A., ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralı olan S. A yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Anne F. A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Talihsiz gencin cesedi hastane morguna konuldu.

Olaydan sonra evden kaçarak uzaklaşan H. A., polis ekiplerinin takibi sonucu sokakta yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.Tokat Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlanan S. A.'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Öğle namazı sonrası Behzat Camisinde kılınan cenaze namazının ardından talihsiz genç, Şeyhi Şirvani Mezarlığında topğrağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.