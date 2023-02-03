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Üniversitede mobilite çalışmalarına özel kürsü

Galatasaray Üniversitesi ile Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği (SMİ) arasında imzalanan protokol ile “GSÜ-SMİ Sürdürülebilir Mobilite Kürsüsü” kuruldu. Kürsünün, akıllı kent hareketliliği ve tedarik zincirlerine katkı sağlamayı hedeflediği kaydedildi

Üniversitede mobilite çalışmalarına özel kürsü
HABERTURK.COM

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği (SMİ) ile Galatasaray Üniversitesi, ulaşım sistemlerinin entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirilmesine fırsat yaratmak, kentleşme, aşırı trafik yoğunluğu ve çevre kirliliğinin yol açtığı iklim krizine çözüm üretmek amacıyla güçlerini birleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, ortak protokolle kurulan "GSÜ-SMİ Sürdürülebilir Mobilite Kürsüsü" bünyesinde, insan ve çevre odaklı ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik endüstri-üniversite iş birliği ile akıllı ulaşım sistemi altyapılarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacak.

Protokol imza töreninde açılış konuşmasını yapan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak, "Bu iş birliği ile kurduğumuz platformun, Türkiye özelinden yola çıkarak özellikle Akdeniz bölgesindeki ülkeleri kapsayan hava, deniz ve kara ulaşım modlarının bireysel ve bir arada etkin kullanımına yönelik sürdürülebilir ve yenilikçi mobilite çözümlerinin ileri veri analitiği, simülasyon ve optimizasyon teknikleri ile oluşturulması için gerekli bilgi birikimini sağlaması planlanmaktadır" dedi.

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) Kurucu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu ise, "Önceliğimiz, geleceğimiz için bir mobilite altyapısı oluşturmak. Bu, teknoloji, sürdürülebilir politikalar ve kültür gibi tüm etkenleri göz önünde bulunduran multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Bu çözüm arayışı için üniversiteler, girişimciler, özel sektör, belediyeler, STK'lar ve uluslararası kuruluşları bir araya getirerek sürdürülebilir hareketliliği sağlamak için veri güdümlü fikirlerin ve ürünlerin oluşmasını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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