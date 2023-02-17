Üniversiteler açılacak mı? Bu sorunun yanıtı, son bir haftadır en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen iki depremin ardından depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu karar duyurulurken üniversitelerde bahar döneminin de online yapılmasına karar verildi.

ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI?

Kamuoyunda üniversitelerin açılması ile ilgili bir beklenti oluşurken YÖK Başkanı Özvar tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin Anadolu Ajansı’na açıklama yaptı. YÖK Başkanı Özvar'ın açıklaması ile "Üniversiteler açıldı mı, online eğitim devam edecek mi?" konusu da netlik kazandı. Özvar, üniversitede online eğitim sürecinden kayıt dondurmaya, üniversite sınavlarından deprem bölgelerinde öğrencilerin durumuna kadar detaylı bir açıklama yaptı. İşte, üniversitelerin açılacağı tarih ve son durum