Üniversite kayıtları 3 - 7 Eylül tarihleri arasında sona erdi. Kayıt tarihinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler üniversitelerin açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Özellikle okulların açılacağı tarihin Milli Eğitim Bakanlığı - MEB tarafından ilan edilmesinin ardından, üniversite öğrencileri de, üniversitelerin açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki; Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2018 - 2019

Hemen başta belirtelim ki tüm üniversiteler aynı anda eğitime başlamazlar. Hatta bir üniversitenin içerisinde farklı bölümler bile aynı anda eğitime başlamayabilir. Bu nedenle üniversiteler ne zaman açılıyor sorusunun net bir cevabı yoktur. Her üniversitenin ayrı bir eğitim takvimi mevcut. Üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci işleri ne sorarak veya üniversitelerin internet sitelerinden yayımladıkları akademik takvimlere bakarak kazandıkları okulun ne zaman açılacağını öğrenebilirler.

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