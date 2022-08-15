Geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açılan üniversitelerin bu sene hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. 18 Temmuz tarihinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS sonuçlarının ardından tercih sonuçları da açıklandı. Peki, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarı Yılı ile üniversiteler ne zaman açılacak? İşte üniversitelerin açılacağı yeni dönem tarihi...