        Haberler Bilgi Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK takvimi ile 2025-2026 Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

        Üniversitelerin açılış tarihi yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans, doktora öğrencileri arama motorlarında sıklıkla "Üniversiteler ne zaman açılacak? 2025-2026 akademik takvimi yayınlandı mı" sorularına yanıt arıyor. YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversite e-kayıt işlemleri 28 Ağustos'da başlarken yüz yüze kayıt işlemleri 1 Eylül'de sona erdi. Şimdi ise gözler üniversitelerin açılma tarihinde. İşte üniversite açılış tarihi ile ilgili bilgiler…

        Giriş: 08.09.2025 - 10:53 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:53
        Üniversite kayıtları sona erdi. Şimdi ise gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için pek çok üniversite, güz dönemi derslerini genellikle Eylül ayının son günlerinde ya da Ekim ayının ilk günlerinde başlatmayı hedefliyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK takvimi ile 2025-2026 Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Birçok üniversitede güz dönemi dersleri Eylül ayının ikinci ve üçüncü haftasında başlayacak. Ancak açılış tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kayıt oldukları üniversitelerin resmi internet sitelerinden akademik takvimlerini takip etmeleri gerekiyor.

        İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

        Marmara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 haftasında, Ankara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 tarihinde, İstanbul Üniversitesi: Güz yarıyılı 29 Eylül 2025 tarihinde, ODTÜ: Dersler 29 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

        YÖK tarafından yapılan açıklamalarda, üniversitelerin kendi senato kararları doğrultusunda hareket ettikleri vurgulanırken, öğrencilerin olası değişiklikleri resmi duyurular üzerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.

