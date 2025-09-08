Üniversite kayıtları sona erdi. Şimdi ise gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için pek çok üniversite, güz dönemi derslerini genellikle Eylül ayının son günlerinde ya da Ekim ayının ilk günlerinde başlatmayı hedefliyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK takvimi ile 2025-2026 Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?