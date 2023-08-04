Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023 - 2024 akademik dönemi üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023 - 2024 akademik dönemi üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?

Üniversitelerin açılış tarihi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih işlemleri 8 Ağustos'ta sona eriyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar "Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 - 2024 üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin merak edilenler...

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

3 Şurada Paylaş!









ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.