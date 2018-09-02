Üniversite tercih sonuçları yani YKS tercih sonuçları duyuruldu. Tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen öğrenciler, YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından ilan edilen üniversite kayıt tarihleri yani 3 - 7 Eylül tarihleri arasında kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıracaklar.

Kayıt hazırlığı içindeki öğrencilerin cevabını merak ettikleri soruların başında ise üniversitelerin ne zaman açılacağı var. Peki; üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi nerede yazar, nasıl öğrenilir? İşte detaylar..

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2018 - 2019

Hemen başta belirtelim ki tüm üniversiteler aynı anda eğitime başlamazlar. Hatta bir üniversitenin içerisinde farklı bölümler bile aynı anda eğitime başlamayabilir. Bu nedenle üniversiteler ne zaman açılıyor sorsunun net bir cevabı yoktur. Her üniversitenin ayrı bir eğitim takvimi mevcut. Üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci işleri ne sorarak veya üniversitelerin internet sietelerinden yayımladıkları akademik takvimlere bakarak kazandıkları okulun ne zaman açılacağını öğrenebilirler.

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