Üniversiteler öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak! Hangi üniversite kaç kişi alacak?
Ağrı İbrahim Çeçen, Aksaray, Tokat Gaziosmanpaşa, Hacettepe öğretim üyesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Bugünden itibaren başlayan başvuruların detayları belli oldu. Peki Hangi üniversite kaç kişi alacak?
Ağrı İbrahim Çeçen, Aksaray, Tokat Gaziosmanpaşa, Hacettepe gibi bazı üniversiteler öğretim üyesi ve alacağını açıkladı. Peki Hangi üniversite kişi alacak, son başvuru günü ne zaman?
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Tarihi: 05.08.2024, Son başvuru tarihi: 19.08.2024 Pazartesi günü mesai bitimi. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda program ve anabilim dalı ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların başvurularını, 5 – 19 Ağustos 2024 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır