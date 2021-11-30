İstanbul'da ve bazı illerde üniversitelerden tatil haberleri geliyor. Dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verildi. İşte tatil kararı alan üniversiteler...

BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

MEB'e bağlı okulların ardından üniversitelerden açıklamalar gelmeye başladı. Yüz yüze eğitime 1 gün ara verileceği, çevrimiçi derslerin yapılacağı ifade edildi. Sakarya Üniversitesi'nden açıklama geldi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında etkili olan lodos Sakarya’da da hayatı olumsuz etkiledi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, şiddetli fırtına sebebiyle şehirde yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıklamıştı. Vali Kaldırım’ın açıklaması sonrasında Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesinden de açıklama geldi. SAÜ ve SUBÜ’de de yüz yüze eğitime bir gün ara verilerek, gerçekleştirilecek ara sınavların 6 Aralık tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrencilerimiz; olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle, 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Dersler kendi saatinde uzaktan eğitimle yürütülecektir. Ara sınavlar 6 Aralık Pazartesi günü aynı saatte yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından ise, “Sevgili öğrencilerimiz, ilimizde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle 30 Kasım Salı günü yapılacak sınavlara bir gün ara verilmiştir. Salı günkü sınavlar 6 Aralık Pazartesi günü aynı saatlerde yapılacaktır. Pazartesi günü yapılamayan dersler hafta içerisinde telafi edilecektir” denildi.

Marmara Üniversite'si duyurdu:

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2021 Salı günü yapılması planlanan tüm sınavlar, aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık 2021 Perşembe günü yapılacaktır. 30 Kasım 2021 Salı günü yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında dersler çevrim içi yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi:

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde 30 Kasım Salı günü dersler ve eğitimler çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Ayrıca Valilik kararı gereğince kurumumuzda çalışan engelli ve hamile personelimiz ise 30 Kasım Salı günü izinli sayılacaktır.

Kocaeli Üniversitesi:

Sevgili öğrencilerimiz, değerli akademik ve idari personelimizin dikkatine; İlimizde bugün başlayan ve yarın devam etmesi beklenen şiddetli fırtına nedeniyle 30 Kasım 2021 Salı günü yüz yüze eğitime bir günlük ara verilmiştir.

Hamile ve engelli akademik/idari personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi:

İstanbul Valiliği ve AFAD'ın ilimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dayalı uyarıları dikkate alınarak bugün (30 Kasım Salı) lisans ve lisansüstü seviyelerindeki yapılacak tüm derslerin bir gün süre ile çevrim içi yapılmasına, vize sınavlarının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiş olup; bununla birlikte Enstitülerimiz bağlamında 30 Kasım 2021 tarihinde yapılacak 'Doktora Yeterlilik Sözlü Sınavlarının ve Tez İzleme Komitelerinin çevrim içi yapılması, Doktora Yeterlik Yazılı Sınavlarının ise ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

Bursa Teknik Üniversitesi:

Değerli öğrencilerimiz ve personelimizin dikkatine, Bursa Valiliği duyurusu doğrultusunda bölgemizde görülen şiddetli lodos nedeniyle 30.11.2021 Salı günü Üniversitemizde eğitime bir gün ara verilecektir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Balıkesir Üniversitesi:

İlimiz genelinde devam eden kuvvetli fırtına ve yağışın sebep olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, 30.11.2021 Salı günü Üniversitemizin tüm birimlerinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2021 tarihinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Yapılabilen derslerin online yapılması, yapılamayan derslerin hafta sonu veya bir sonraki hafta sonu bir gün yapılmasına karar verilmiştir."

Sinop Üniversitesi:

Sinop Üniversitesi’nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, “30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır” açıklaması yapıldı.