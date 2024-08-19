Kayıtlar başladı! 2024-2025 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılıyor?
Üniversite kayıt işlemleri 19 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. 23 Ağustos tarihine kadar sürecek kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayacak olan üniversite öğrencileri, üniversitelerinin açılacağı tarihi gündemine aldı. Bilindiği gibi üniversiteler özerk yapıda olması sebebiyle açılış tarihi farklılık gösterebilmektedir. İşte 2024-2025 YÖK akademik takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...
YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Üniversite öğrencileri kayıt için gerekli olan belgeleri tamamlayarak, üniversite kayıt işlemlerini belirtilen tarih aralığında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, "Üniversiteler ne zaman açılıyor?" İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi her üniversite için farklılık gösteriyor. Üniversiteler resmi sayfalarından akademik takvimlerini ilan edecekler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.