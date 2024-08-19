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        Haberler Bilgi Üniversitelerin açılacağı tarih 2024-2025: YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılıyor?

        Kayıtlar başladı! 2024-2025 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılıyor?

        Üniversite kayıt işlemleri 19 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. 23 Ağustos tarihine kadar sürecek kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayacak olan üniversite öğrencileri, üniversitelerinin açılacağı tarihi gündemine aldı. Bilindiği gibi üniversiteler özerk yapıda olması sebebiyle açılış tarihi farklılık gösterebilmektedir. İşte 2024-2025 YÖK akademik takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 20:24 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:24
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        YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Üniversite öğrencileri kayıt için gerekli olan belgeleri tamamlayarak, üniversite kayıt işlemlerini belirtilen tarih aralığında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, "Üniversiteler ne zaman açılıyor?" İşte detaylar...

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        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversitelerin açılış tarihi her üniversite için farklılık gösteriyor. Üniversiteler resmi sayfalarından akademik takvimlerini ilan edecekler.

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.

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