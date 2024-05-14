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        Üniversiteli Elif'ten 10 gün sonra acı haber! Boş kalan sırasına karanfil bırakıldı

        Isparta'da yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden 20 yaşındaki Elif Metiner, öğrenim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eczacılık Fakültesi'ndeki sınıfında gözyaşlarıyla anıldı. Elif'in sırası, fotoğrafları ve karanfillerle donatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:42
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        Isparta'da 1 Mayıs'ta Süleyman Demirel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Metiner, için öğrenim görüğü Süleyman Demirel Üniversitesi'nde anma töreni yapıldı.

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        Elif Metiner'in cenazesi, önceki gün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesi Karadere köyünde toprağa verildi.

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        SINIFINDA ANILDI

        Elif Metiner, SDÜ Eczacılık Fakültesi'nde fakülte yönetimi, hocaları ve arkadaşları tarafından anıldı.

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        Elif Metiner'in sınıfında düzenlenen anma etkinliğine Dekan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, öğretim üyeleri ve arkadaşları katıldı. Elif Metiner'in fotoğraflarının konulduğu sırası karanfillerle donatıldı.

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        "DAYANILMAZ BİR ACI"

        Dekan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, "Dayanılmaz bir acı, gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Yaşatmak için uğraştık, hastanelerde takibini yapmaya çalıştık ancak maalesef kurtaramadık. İnşallah başka Elifler ölmez. Evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize Allah sabır versin" dedi.

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        "ÇOK SESSİZ BİR İNSANDI"

        Sınıf arkadaşı Fatih Özdemir, Elif Metiner'in sınıfta çok sessiz olduğunu ve kimseyle bir problemi olmadığını belirterek, "Aramızdan ayrılışı beni de derinden üzdü. Düne kadar aramızdaydı, beraber derslere sınavlara giriyorduk. Hayat planı yapıyorduk. 'İleride şunu yapacağız, bunu yapacağız'. Bunların hepsi bir günde, bir anda kazayla son buluyor. Bu çok acı bir şey, tarif edilemez. Ailesi için de öyle, Allah ailesine sabır versin. Hastanede görmüştüm. Elif adına ve ailesi adına çok üzgünüm. Allah sabır versin. Ailesini hastaneye ziyaret gittim. Ben gittiğimde ufak bir iyi haber almıştık aslında kanamanın azaldığına dair. Annesinin yüzü gülüyordu, biz de çok sevinmiştik. Aramıza döneceğinden emindik. Tekrar beraber konuşacağız, onu gördüğümüzde sarılacağız, yani her şeyin eskisi gibi devam edeceğini düşünüyorduk. Bugün de acı haberini aldık" diye konuştu.

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        NE OLMUŞTU?

        Kaza, 1 Mayıs saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi.

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        Uzman Çavuş Rıdvan Korkmaz'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e çarptı. Savrulan Elif Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi.

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        Yaralanan Metiner, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olan Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Elif Metiner, yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak Metiner, kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

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        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Elif Metiner'in ölümünün ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Rıdvan Korkmaz ise 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

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        #trafik kazası
        #üniversiteli elif
        #ısparta
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