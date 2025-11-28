Üniversiteli İpek'i o mu öldürdü?

56 yaşındaki İrfan, 24 yaşındaki hayat arkadaşının o kabus gecede trajik bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili gelen sorulara net cevap vermemesiyle tepki çekti.

NEDEN AMBULANSI O ARAMADI?

Didem Arslan Yılmaz, İrfan’a ambulansı neden aramadığını sordu. İrfan, “Öyle bir anda ne yapacağımı bilemezdim. Şuurumu kaybettim. Konya’ya nasıl sürdüm bilmiyorum.” cevabını verdi. Didem Arslan Yılmaz da bunun üzerine, “Şuurunu kaybettiysen ve ambulansı arayacak durumda değilsen 6 saatlik Konya yolunu nasıl gittin?” sorusunu yöneltti.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI NEDEN ÇEKTİ?

Didem Arslan Yılmaz, merhum 24 yaşındaki İpek’in uygunsuz fotoğraflarını onun çekip çekmediğini sordu. İrfan bu sorulara, “Özel hayat… Hangi fotoğraflardan bahsettiğinizi bilmiyorum. O fotoğraflar neden herkeste onu da bilmiyorum. Bir insan kızının fotoğraflarını herkese atar mı?” diyerek baba Kemal’e sert tepki gösterdi.

İPEK’İ KOVALADI MI?

Didem Arslan Yılmaz, savcılık tutanaklarına geçen kamera kayıtlarından yola çıkarak İrfan’a, “Görüntü dökümünde İpek’i kovaladığın görülüyor.” dedi. İrfan ise, “O ben değilim. İpek de beyaz giymedi, o gün siyah bir kıyafet giydi.” diyerek iddiaları reddetti.