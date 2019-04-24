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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da, değişik bölüm ve zamanlarda üniversiteden mezun olan 3 genç kadın, kendi alanlarında iş bulamayınca başka alanlara yöneldi. Bir kasap dükkânının ilanında kesişen Elifcan, Ayşegül ve Sema, kadınların da kasaplık yapabileceklerini düşünerek işe başladı. İlk defa yaptıkları kasaplık mesleğini öğrendikçe sevmeye başlayan kadınlar, şimdi profesyonel birer kasap.
“KADIN HER ŞEYİ YAPABİLİR”
Çalıştığı kasap dükkânına kasiyer olarak başlayan, ete duyduğu ilgi nedeniyle tezgâhın arka kısmına geçen radyo televizyon bölümü mezunu 24 yaşındaki Elifcan Can, şimdilerde profesyonel et işleme yapıyor. Et ürünleriyle iç içe olmaktan memnun olduğunu dile getiren Can, kasap olmaktan gurur duyduğunu aktardı. “Üniversite mezunuyum alanımla ilgili iş bulamayınca iş arayışına girdim. Bu kasabın eleman ilanını gördüm 3,5 yıl önce başladım. Ete de merakım vardı. 3,5 senede yavaş yavaş işi öğrendik. Şimdi profesyonel et işleme yapıyoruz. Şu anda 4 kadın personel olarak çalışıyoruz işletmemizde. Müşteriler bu durumdan çok memnunlar, bizler de memnunuz. Çünkü kadının elinin değdiği yer zaten belli olur. Kadın isterse her işi yapabilir.” dedi.
Okuduğu bölümden atamalarının gerçekleşmemesi nedeniyle kasaplık yapmaya başladığını aktaran 23 yaşındaki Sema Tekeli kendisinin üniversiteli bir kasap olduğunu kaydederek, “”Odyometri mezunuyum. Atamalar olmadığı için, buraya iş başvurusunda bulundum. Buraya gelen müşteriler de bizi benimsedi. Burada en iyi şekilde çalışarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Zor bir iş ama sevdiğimiz için en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kadınların da yapabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda ben bir üniversiteli kasabım” dedi.
MÜŞTERİLER OLDUKÇA MEMNUN
Çalışan kasap kadınları gören müşteriler önce şaşırmalarına rağmen, kendilerine verilen hizmetten oldukça memnun. Müşteriler, dükkâna kadın elinin değdiğini ve profesyonel bir şekilde kasaplık yapan kadınları görünce mutlu olduklarını söylüyor. Kadınlar çalışmaya başladıktan sonra dükkânın daha nezih bir yer olduğunu dile getiren müşteri Fatma Kaya, “Biz buranın 8 yıldır müşterisiyiz, bayan arkadaşlarımız da başlayınca burası daha nezih, daha güzel oldu. Bir kadın olarak onları burada görmekten çok memnun oluyorum. Hijyene ne kadar dikkat ettiklerini bildiğim için bu konuda için çok daha rahat" ifadelerini kullandı.
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