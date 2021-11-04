Plakçılar çarşısı belgesel oldu 0:00 / 0:00

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Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı nasıl bilirdiniz? Kaset ve CD piyasasının çöküş yaşaması, yerini tamamen dijitalleşmeye bırakması sonucu bir zamanların şöhret kapısı olarak görülen Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nın koridorlarının boşaldığını söylemek mümkün. Bir zamanlar tarlasını, bağını bahçesini satanların büyük umutlarla geldikleri bu çarşı o güzel günlerin bittiği bir masal dünyası gibi yok olma noktasına geldi. Hafızalara 'ünlü fabrikası' olarak kazınan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'na gidenler artık kiralık - satılık dükkan ilanları karşılaşıyor. Ve o eski güzel günlerden kalan sararmış albüm afişleriyle dolu boş dükkanlar...

Yönetmen Tayfun Belet eskilerin bu ‘ünlü fabrikası'nı, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nın yeni yüzünü belgesel haline getirdi. 'Unkapanı: Bitmeyen Masal', umutlarını bir mekâna bağlayan, bitti denilen masalın sahnesini hayalleri uğruna terk etmeyen ve bu uğurda kendi masallarını uyduran insanların trajikomik hikâyesini anlatıyor.

Bu masalın bittiğine inanmayanlar, gelip dönemeyenler, kalanlar, hayal kırıklıklarıyla geçen yıllara rağmen hala şöhret olmayı umanlar, gidecek başka yeri olmayanlar, bu masalın içinde yaşamaktan bıkmayanlar belgeselin renkli ve gerçek yüzünü oluşturuyor.

Detaylı, renkli ve aynı zamanda hüzünlü görüntülerin eşlik ettiği ve ilk gösterimini geçtiğimiz ay 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan 'Unkapanı: Bitmeyen Masal', festivalleri dolaşmaya devam ediyor. Belgeselin yeni hikayelerinin, yeni hayatlarının çekim çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

Künye

Yapımcı -Yönetmen: Tayfun Belet

Yapım: Tabu Film Yapım

Genel Koordinatör: Eda Öztürk

Uygulayıcı Yapımcı: Erkan Gezginci

Müzik: Mehmet Taylan

Görüntü Yönetmeni: Tayfun Belet

Yönetmen Asistanları: Emre Bolat - Sercan Erdoğan

Kamera: Şafak Şen - Mehmet Balcı - Muhammed Dikenli

Kurgu: Tayfun Belet

Post Prodüksiyon Sorumlusu: Furkan Erkoç

Ses: Ronayi Aydın

Ses Tasarım: Çağlar Yeşilay

Hikâye: Tayfun Belet

Hikâye Koordinasyon: Tayfun Belet - İbrahim Metin

Yapım Asistanları: Meltem Eren - Baran Türk

Kamera Asistanları: Dilvin Ektiren & Rana Demir

Müzik Mix - Mastering: Kutay Sarıgül

Afiş Tasarım: Kutay Oza