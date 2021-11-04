Plakçılar çarşısı belgesel oldu

Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı nasıl bilirdiniz? Kaset ve CD piyasasının çöküş yaşaması, yerini tamamen dijitalleşmeye bırakması sonucu bir zamanların şöhret kapısı olarak görülen Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nın koridorlarının boşaldığını söylemek mümkün. Bir zamanlar tarlasını, bağını bahçesini satanların büyük umutlarla geldikleri bu çarşı o güzel günlerin bittiği bir masal dünyası gibi yok olma noktasına geldi. Hafızalara 'ünlü fabrikası' olarak kazınan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'na gidenler artık kiralık - satılık dükkan ilanları karşılaşıyor. Ve o eski güzel günlerden kalan sararmış albüm afişleriyle dolu boş dükkanlar...
Yönetmen Tayfun Belet eskilerin bu ‘ünlü fabrikası'nı, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nın yeni yüzünü belgesel haline getirdi. 'Unkapanı: Bitmeyen Masal', umutlarını bir mekâna bağlayan, bitti denilen masalın sahnesini hayalleri uğruna terk etmeyen ve bu uğurda kendi masallarını uyduran insanların trajikomik hikâyesini anlatıyor.
Bu masalın bittiğine inanmayanlar, gelip dönemeyenler, kalanlar, hayal kırıklıklarıyla geçen yıllara rağmen hala şöhret olmayı umanlar, gidecek başka yeri olmayanlar, bu masalın içinde yaşamaktan bıkmayanlar belgeselin renkli ve gerçek yüzünü oluşturuyor.
Detaylı, renkli ve aynı zamanda hüzünlü görüntülerin eşlik ettiği ve ilk gösterimini geçtiğimiz ay 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan 'Unkapanı: Bitmeyen Masal', festivalleri dolaşmaya devam ediyor. Belgeselin yeni hikayelerinin, yeni hayatlarının çekim çalışmaları da bir yandan devam ediyor.
Künye
Yapımcı -Yönetmen: Tayfun Belet
Yapım: Tabu Film Yapım
Genel Koordinatör: Eda Öztürk
Uygulayıcı Yapımcı: Erkan Gezginci
Müzik: Mehmet Taylan
Görüntü Yönetmeni: Tayfun Belet
Yönetmen Asistanları: Emre Bolat - Sercan Erdoğan
Kamera: Şafak Şen - Mehmet Balcı - Muhammed Dikenli
Kurgu: Tayfun Belet
Post Prodüksiyon Sorumlusu: Furkan Erkoç
Ses: Ronayi Aydın
Ses Tasarım: Çağlar Yeşilay
Hikâye: Tayfun Belet
Hikâye Koordinasyon: Tayfun Belet - İbrahim Metin
Yapım Asistanları: Meltem Eren - Baran Türk
Kamera Asistanları: Dilvin Ektiren & Rana Demir
Müzik Mix - Mastering: Kutay Sarıgül
Afiş Tasarım: Kutay Oza
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