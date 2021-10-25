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Haberler Dünya Alec Baldwin'in film setinde öldüren kaza! SON DAKİKA: İfadeler ortaya çıktı
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Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde ölümcül kaza: İfadeler ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde meydana gelen silahlı kazada görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin yeminli ifadelerde bir kameraman Baldwin'in sette çok dikkatli olduğunu, silahın güvenliliğinden emin olmadığını söyledi. Kameraman, hayatını kaybeden Hutchins'in 'bacaklarını hissetmediğini söylediğini' aktardı. Yönetmen Souza ise silah sesini kırbaç ve yüksek bir patlama sesi olarak tanımladı.

Alec Baldwin'in film setinde öldüren kaza! SON DAKİKA: İfadeler ortaya çıktı
Baldwin'in setinde ölümcül kaza: İfadeler ortaya çıktı!
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Reuters / HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği, yönetmen Joel Souza'nın yaralandığı silahlı kazaya ilişkin mahkemede verilen yeminli ifadeler ortaya çıktı.

Sette görevli bir kameraman, Baldwin'in film setinde silahlara dikkat ettiğini söyledi. Kameraman Reid Russell, Baldwin'in bir kilisede otururken silahını çekmeye hazırlandığı bir sahneyi prova ettiğini söyledi.

HAYATINI KAYBEDEN HUTCHINS: BACAKLARIMI HİSSETMİYORUM

Russell, silah patladığında kameranın dönmediğini ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğünü aktardı.. Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Hutchins, kameraman Russel'a bacaklarını hissedemediğini söyledi.

Prova esnasında Baldwin’in silahını kameraya doğrultarak ateşlediği ve bu şekilde görüntü yönetmeni ve yönetmenin vurulduğu anlaşıldı.

"BALDWIN ÇOK DİKKATLİYDİ"

Yetkililer yardımcı yönetmen Dave Halls'un silahı Baldwin'e teslim ettiğinde ve kullanımının güvenli olduğunu belirttiğini söylemişti.

Baldwin'in silahlara nasıl davrandığı sorulduğunda Russell, aktörün çok dikkatli olduğunu söyledi ve bir silah boşaltılırken yanında bir çocuk oyuncunun olmadığından emin olduğunu söyledi.

Russell sette kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusundaki bir anlaşmazlık nedeniyle yapımdan ayrıldığını ve karmaşa olduğunu söyledi.

Baldwin'e teslim edilmeden önce silahın kontrol edilip edilmediğinden emin olmadığını söyledi.

SOUZA DA KAZAYA İLİŞKİN KONUŞTU

İfadelerde Hutchins'in arkasında duran ve yaralanan yönetmen Joel Souza'nın ifadeleri de yer alıyor. Souza, sahnenin kamerada nasıl görüneceğine odaklandığını söyledi. Souza, ateş edilmeden önce "kurusıkı" ifadesinin kullanıldığını duyduğunu hatırladığını söyledi.

Joel, Hutchins'in karnından şikayet ettiğini ve göğsüyle karnı arasını tuttuğunu hatırladığını söyledi. Joel, Hutchins’in geriye doğru sendelemeye başladığını ve yerden destek aldığını söyledi.

Çektikleri sahnenin canlı mermi kullanımını gerektirmediğini söyledi. Souza, silah sesini kırbaç ve yüksek bir patlama sesi olarak tanımladı.

BALDWIN, HUTCHINS'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ünlülere ait yaptığı haberlerle öne çıkan web sitesi TMZ.com, yapımla bağlantılı kimliği belirsiz kaynaklara atıfta bulunarak, Baldwin'e verilen silahın daha önce gerçek mermilerle hedef talimi için kullanıldığının söylediğini aktardı.

Ayrıca Reuters'ın haberine göre Baldwin, cumartesi günü Santa Fe'deki bir otelin dışında Halyna Hutchins'in kocası Matt Hutchins ve 9 yaşındaki oğulları ile bir araya geldi. Üçlü konuşup kucaklaştı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, henüz kimse suçlanmadı.

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