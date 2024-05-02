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        Haberler Dünya Ünlü duygusal destek timsahı kayboldu

        Ünlü duygusal destek timsahı kayboldu

        Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen duygusal destek timsahı kayboldu. Wally adını verdiği timsahın depresyonuna iyi geldiğini söyleyen ABD'li Joie Henney, hayvanın bulunması için yardım istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 01:53 Güncelleme: 02.05.2024 - 01:53
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        ABD’de yaşayan Joie Henney, Wally adlı duygusal destek timsahının kaybolduğunu açıkladı. Henney, tatil için gittiği Georgia eyaletinin sahillerinde timsahının kayıplara karıştığını söyledi.

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        Pensilvanya eyaletinde yaşayan 70 yaşındaki adam, daha önce yaptığı açıklamada Wally’yi 2015’te 14 aylıkken sahiplendiğini duyurmuştu. AP haber ajansının aktardığına göre Henney, 2019’daki bir röportajda yakın arkadaşlarının ölümünün ardından depresyona girdiğini ve Wally’nin kendisine iyi geldiğini söylemişti. Henney, doktorunun Wally’yi duygusal destek hayvanı olarak onayladığını ifade etmişti. Henney, “Wally şimdiye kadar hiç kimseyi ısırmaya çalışmadı” demişti.

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        Yaşlı adam duygusal destek timsahıyla ilgili paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce takipçi kazandı. Yaklaşık 1,7 metrelik timsah ününü giderek arttırdı.

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        Ancak Henney, Georgia’ya bağlı Brunswick’te tatil yaparken Wally’nin 21 Nisan’da ortadan kaybolduğunu duyurdu. Talihsiz adam, Wally’nin bazı kişilerce kaçırıldığını ve hayvanın daha sonra bir kişinin evinin önüne konduğunu belirtti. Ev sahibinin yetkilileri aramasıyla yakalanan Wally, yaban hayatına salındı.

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        Henney sosyal medyada paylaştığı videoda “Bebeğimi geri getirmek için her türlü yardıma ihtiyacımız var. Lütfen, yardımınıza ihtiyacımız var” dedi.

        Wally’nin doğada tek başına hayatta kalamayacağını ifade eden Henney, timsahın geri gelmesini sağlayacak kişilere ödül verileceğini açıkladı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir

        #ABD
        #timsah
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