Ünlü estetikçiden büyük göğüs uyarısı!

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda ve kız çocuklarında yaşanan göğüs büyüklüğüyle ilgili bilgiler verdi.

Prof. Dr. Akbaş, "Kız çocuklarında ve kadınlarda bazen meme yapısı bazen normalin çok üzerinde bir gelişim gösterebilir. Bazen olur ki 12 -13 yaşında çocuklarda çok büyük bir meme gelişimi söz konusu olabilir. Sebebi bilinmeyen bir nedenle, hormonal veya başka bir nedenle meme büyüklüğü ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu unutulmamalıdır" dedi.

REKLAM Büyük göğsün vücudun aksını bozduğunu aktaran Akbaş, "Kadınlarda büyük göğüsler sırt ağrısı, bel ağrısı, hijyen problemleri, boyun ve bel fıtığı gibi ameliyatlara kadar zaman zaman gidebilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Meme büyüklüğü olan bir kadın sadece görüntü yönünden bir rahatsızlık duymaz, aynı zamanda yaşadığı durum nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşar" diye konuştu.