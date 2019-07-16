Katil Brandon Andrew Clark, öldürdüğü Bianca Devins'in boğazı kesilmiş fotoğrafını geçtiğimiz pazar günü Instagram'da paylaştı. Devins'in cansız bedeninin fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcılarının ihbarının ardından, cansız bedeni pazar sabahı aracında bulundu.

12 saatten fazla süre sosyal medyada kalan fotoğraf sebebiyle kullanıcılar Instagram'a büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Instagram'dan açıklama gecikmedi, yapılan açıklamada fotoğrafın Instagram ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı, bu tip rahatsız edici görsellerin paylaşımını engellemek için gereken teknolojiye sahip olduklarını söyledi.

Fakat Instagram'dan yapılan açıklamada fotoğrafın neden bu kadar uzun süre kaldırılmadığına dair bilgi verilmedi.

Çok sayıda farklı platformda paylaşılan fotoğraf polisi de alarma geçirdi.

Sosyal medyada 35 bin takipçisi olan Bianca Devins'in erkek arkadaşı ile gittikleri konser sonrasında tartıştığı ve Clark'ın Devins'i bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı.

Devreye giren polis sorgulama ve araştırma süreci bitirdikten sonra pazartesi günü Andrew Clark'a 25 yıla kadar hapis istemiyle ikinci dereceden cinayet suçlamasıyla tutukladı.