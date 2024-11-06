Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Ünlü isimler 'Afife'yi izledi

        Ünlü isimler 'Afife'yi izledi

        Demet Evgar'ın Afife Jale'yi canlandırdığı, Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği 'Afife' oyunu dün akşam, Nihal Yalçın, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Birce Akalay gibi birçok ünlü isim katıldığı temsilinde ayakta alkışlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü isimler 'Afife'yi izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuşaklar boyunca tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş Afife Jale’nin hayatının kurmaca bir hikayeyle anlatıldığı Afife oyunu kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor.

        Mehmet Yılmaz Ak
        Mehmet Yılmaz Ak

        Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar’ın beraber yaptığı ‘Afife’nin dün akşamki oyununda ekibi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Emre Karayel, Selen Öztürk, Mehmet Yılmaz Ak, Göksel, Kaan Sekban, Nihal Yalçın, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Saygın Soysal, Onur Ünlü, Ecem Özkaya gibi sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı oyunun sonunda bütün salon dakikalarca ekibi ayakta alkışladı.

        Funda Eryiğit-Berkun Oya
        Funda Eryiğit-Berkun Oya

        Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ ve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

        Birce Akalay-Hakan Kurtaş
        Birce Akalay-Hakan Kurtaş

        Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’ oyuncuların performanslarıyla göz doldururken sahne tasarımı ve metniyle ilk oyundan itibaren övgüleri topluyor.

        Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin yapımını üstlendiği, Tuluğ Tırpan’ın müziklerini bestelediği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımında da Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor. ‘Afife’, Kia’nın sponsorluğunda 13-14 Kasım ve 2-3-16 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak

        ÖNERİLEN VİDEO
        #demet evgar
        #Zorlu PSM
        #Afife
        #tiyatro
        #OYUN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"