Ünlü isimler 'Afife'yi izledi

Kuşaklar boyunca tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş Afife Jale’nin hayatının kurmaca bir hikayeyle anlatıldığı Afife oyunu kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor.

Mehmet Yılmaz Ak

Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar’ın beraber yaptığı ‘Afife’nin dün akşamki oyununda ekibi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Emre Karayel, Selen Öztürk, Mehmet Yılmaz Ak, Göksel, Kaan Sekban, Nihal Yalçın, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Saygın Soysal, Onur Ünlü, Ecem Özkaya gibi sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı oyunun sonunda bütün salon dakikalarca ekibi ayakta alkışladı.