Ünlü isimler, Kazakistan'da düşen Azerbaycan yolcu uçağı sonrası üzüntülerini paylaştı
Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan uçak, Kazakistan yakınlarında düştü; 35 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi kurtuldu. Ünlü isimler, sosyal medyada üzüntülerini paylaştı
Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişi bulunuyordu. AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov'un açıklamasına göre, kazada 32 kişi kurtulurken, 35 kişi hayatını kaybetti.
Hadise: Kazakistan'da düşen uçakta birçok kaybın olduğu bilgisini almış olmanın üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun can Azerbaycan. Kurtulanlarada çok geçmiş olsun. Tüm dualarım sizinle.
Özcan Deniz: Başın sağ olsun Azerbaycan.