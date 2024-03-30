Ünlü isimler, Magazin Gazeteciler Derneği'nin iftar yemeğine katıldı
Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan ve Wilma Elles gibi ünlü isimler, Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Wilma Elles, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy, Saruhan Hünel ve İsmail Özkan gibi isimler, Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'deki Hatay Medeniyetler Sofrası'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı.
Çetin Altay, iftar yemeğine ailesiyle katıldı. Oyuncu; "Bir yandan iş güç bir yandan çocukları büyütüyoruz. Kendimiz bir şey yapmak istiyoruz o yüzden dışarıdan bir şey kabul etmedim. Komedi filmi var, televizyona bir şey yapacağız" dedi.
Projelerinden bahseden şarkıcı İsmail Özka; "Yansın İstanbul' şarkımız sevildi. Bayram sonrası güzel bir Ankara türküsüyle çıkacağım sevenlerimin karşısına" şeklinde konuştu.
YAPIMCI OLUYOR
Gurur Aydoğan; "En son oynadığım dizi bitti. Yapımcılık yaptığım bir iş var. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bir film. İsmi 'Varlık'... Erzurum ve İstanbul'da çektik. Bağımsız bir film. Güzel bir iş oldu. Sinema ve festivallere gideceğiz" ifadelerini kullandı.
BOMBA GİBİYİM
Kanseri atlatan Boğaç Aksoy; "Bomba gibiyim. Kendime geldim. İki sene sonra tekrardan sektöre giriş yaptım. Oyunculuğu bırakmadım. Bayramdan sonra bir sinema filmiyle dönüyorum" şeklinde konuştu.
"HAZIMSIZLIK VE DOYMAMIŞLIK OLARAK GÖRÜYORUM"
Bekir Aksoy; "Yılmaz Erdoğan ile eski dostluğumuz var. Projeye konuk oyuncu olarak girdim. Yönetmenimizle daha önce 'Doktorlar' dizisinde çalışmıştım. Onun dışında eşimle bayram için bir kanala program yapacağız. Eğlence programı... Konuklarımız olacak" dedi. Bazı sanatçıların magazincileri sevmemesine oyuncu, "Onları hazımsızlık ve doymamışlık olarak görüyorum. Aslında en çok ihtiyaç duyduğu şey haber ve magazin. Herhalde onun kaprisiyle yaşıyorlar. Fazla ilgi belki kendilerinin hak ettiğini dışında bir şey olduğu için ondan rahatsız olabiliyorlar" diye konuştu.
BUNLARI YAPMAYA HAKLARI YOK
Saruhan Hünel; "Bir şekilde ünlü olmuş bazı arkadaşlar, işlerini yapan gazetecilerin üzerine araba sürüp, hakaret ediyor. Bunları yapmaya hakları yok. 'Müsait değilim' deyip, röportaj yapmayabilirler. Hepsini söylemiyorum ama. Yapanlar belli zaten. Ben sizin yerinizde olsam onları çekmem, bakın nasıl saygı duymayı öğreniyorlar. Yakalanmak istemiyorsan o mekana gitmeyeceksin" diye konuştu.
Erkan Petekkaya'nın babasının cenazesinde arabasının tekerinin bir vatandaşın üzerinden geçmesine; "Hemen inip müdahale ettim. Yumuşak doku travması varmış. Süreci takip ettik. Erkan'ın şoförü çıktı. Sorun yok, iyi şu an" şeklinde konuştu.
EN GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL
Wilma Elles, iftara ikizleri Milat ve Melodi, altı aylık kızı Tiara Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. Oyuncu, "Bütün şehirleri geziyorum. Türkiye çok mükemmel bir ülke... Birçok ülkeye gittim artık macera istiyorum. Değişik değişik tecrübe arıyorum. Sadece Avustralya'ya gitmedim onun dışında tüm kıtalara gittim. 50 ülke dolaştım. En rahat ve güzel şehir İstanbul" dedi. Eskişehir'de film çektiğini belirten Elles, "Aile komedisi... Eğlenceli. Güzel bir karakteri oynuyorum" diye konuştu.