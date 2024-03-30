Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü isimler, Magazin Gazeteciler Derneği'nin iftar yemeğine katıldı

        Ünlü isimler, Magazin Gazeteciler Derneği'nin iftar yemeğine katıldı

        Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan ve Wilma Elles gibi ünlü isimler, Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Wilma Elles, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy, Saruhan Hünel ve İsmail Özkan gibi isimler, Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'deki Hatay Medeniyetler Sofrası'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

        2

        Çetin Altay, iftar yemeğine ailesiyle katıldı. Oyuncu; "Bir yandan iş güç bir yandan çocukları büyütüyoruz. Kendimiz bir şey yapmak istiyoruz o yüzden dışarıdan bir şey kabul etmedim. Komedi filmi var, televizyona bir şey yapacağız" dedi.

        Projelerinden bahseden şarkıcı İsmail Özka; "Yansın İstanbul' şarkımız sevildi. Bayram sonrası güzel bir Ankara türküsüyle çıkacağım sevenlerimin karşısına" şeklinde konuştu.

        3

        YAPIMCI OLUYOR

        Gurur Aydoğan; "En son oynadığım dizi bitti. Yapımcılık yaptığım bir iş var. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bir film. İsmi 'Varlık'... Erzurum ve İstanbul'da çektik. Bağımsız bir film. Güzel bir iş oldu. Sinema ve festivallere gideceğiz" ifadelerini kullandı.

        4

        BOMBA GİBİYİM

        Kanseri atlatan Boğaç Aksoy; "Bomba gibiyim. Kendime geldim. İki sene sonra tekrardan sektöre giriş yaptım. Oyunculuğu bırakmadım. Bayramdan sonra bir sinema filmiyle dönüyorum" şeklinde konuştu.

        5

        "HAZIMSIZLIK VE DOYMAMIŞLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

        Bekir Aksoy; "Yılmaz Erdoğan ile eski dostluğumuz var. Projeye konuk oyuncu olarak girdim. Yönetmenimizle daha önce 'Doktorlar' dizisinde çalışmıştım. Onun dışında eşimle bayram için bir kanala program yapacağız. Eğlence programı... Konuklarımız olacak" dedi. Bazı sanatçıların magazincileri sevmemesine oyuncu, "Onları hazımsızlık ve doymamışlık olarak görüyorum. Aslında en çok ihtiyaç duyduğu şey haber ve magazin. Herhalde onun kaprisiyle yaşıyorlar. Fazla ilgi belki kendilerinin hak ettiğini dışında bir şey olduğu için ondan rahatsız olabiliyorlar" diye konuştu.

        6

        BUNLARI YAPMAYA HAKLARI YOK

        Saruhan Hünel; "Bir şekilde ünlü olmuş bazı arkadaşlar, işlerini yapan gazetecilerin üzerine araba sürüp, hakaret ediyor. Bunları yapmaya hakları yok. 'Müsait değilim' deyip, röportaj yapmayabilirler. Hepsini söylemiyorum ama. Yapanlar belli zaten. Ben sizin yerinizde olsam onları çekmem, bakın nasıl saygı duymayı öğreniyorlar. Yakalanmak istemiyorsan o mekana gitmeyeceksin" diye konuştu.

        Erkan Petekkaya'nın babasının cenazesinde arabasının tekerinin bir vatandaşın üzerinden geçmesine; "Hemen inip müdahale ettim. Yumuşak doku travması varmış. Süreci takip ettik. Erkan'ın şoförü çıktı. Sorun yok, iyi şu an" şeklinde konuştu.

        7

        EN GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL

        Wilma Elles, iftara ikizleri Milat ve Melodi, altı aylık kızı Tiara Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. Oyuncu, "Bütün şehirleri geziyorum. Türkiye çok mükemmel bir ülke... Birçok ülkeye gittim artık macera istiyorum. Değişik değişik tecrübe arıyorum. Sadece Avustralya'ya gitmedim onun dışında tüm kıtalara gittim. 50 ülke dolaştım. En rahat ve güzel şehir İstanbul" dedi. Eskişehir'de film çektiğini belirten Elles, "Aile komedisi... Eğlenceli. Güzel bir karakteri oynuyorum" diye konuştu.

        #Saruhan Hünel
        #wilma elles
        #Bekir Aksoy
        #Boğaç Aksoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası