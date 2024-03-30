Ünlü isimler, Magazin Gazeteciler Derneği'nin iftar yemeğine katıldı

"HAZIMSIZLIK VE DOYMAMIŞLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

Bekir Aksoy; "Yılmaz Erdoğan ile eski dostluğumuz var. Projeye konuk oyuncu olarak girdim. Yönetmenimizle daha önce 'Doktorlar' dizisinde çalışmıştım. Onun dışında eşimle bayram için bir kanala program yapacağız. Eğlence programı... Konuklarımız olacak" dedi. Bazı sanatçıların magazincileri sevmemesine oyuncu, "Onları hazımsızlık ve doymamışlık olarak görüyorum. Aslında en çok ihtiyaç duyduğu şey haber ve magazin. Herhalde onun kaprisiyle yaşıyorlar. Fazla ilgi belki kendilerinin hak ettiğini dışında bir şey olduğu için ondan rahatsız olabiliyorlar" diye konuştu.