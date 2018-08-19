Şarkıcı Şebnem Ferah, dün Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Salaş tarzıyla dikkat çeken Şebnem Ferah, konser için Mersin'e uçtu. Kurban Bayramı'nda konser maratonuna devam edecek olan Ferah 'Çok yoğun çalışıyoruz' dedi.

Yaz konserleri kapsamında Bodrum antik tiyatroda sahne alan ünlü sanatçı Sibel Can, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser öncesi Atatürk Havalimanı'nda görüntülediğimiz Sibel Can, bayram tatilinde de konserlerine devam edeceğini söyledi.

Şarkıcı Sıla, Altınoluk konseri için önceki gün Balıkesir'e uçtu. Ekibiyle birlikte Atatürk Havalimanı CİP terminaline gelen Sıla'nın yakın koruması gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Sıla, eliyle kameralara müdahalede bulunan korumaya "Sakin ol" diyerek uyarıda bulundu.

Genç şarkıcı Edis, dün Atatürk Havalimanı'nda objektiflerimize yansıdı. Bayram tatilinde İzmir'de konser verecek olan Edis, ardında da kısa bir tatil için Çeşme'de kalacak.

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