Ünlü isimlerin gizli kalan hobileri şaşırtıyor: Rubik küpünden dövmeciliğe bu yıldızların hobileri bakın neymiş!

Ünlü isimler sadece sahne ışıklarında parlamıyor; bazıları, ekran dışında edindikleri şaşırtıcı hobilerle de dikkat çekiyor. Kimisi dövme yapıyor, kimisi bıçak fırlatıyor, kimisi ise Rubik küpü saniyeler içinde çözüyor. Bu sıra dışı yetenekler, yıldızların hayatlarına bambaşka bir boyut katıyor!

MARGOT ROBBIE – DÖVME SANATÇISI

Tattoo sanatçısı Barbie fikri kulağa çılgınca gelebilir ama Margot Robbie bir dönem gerçekten de dövme yapıyordu. 2016 yılında katıldığı bir programda, arkadaşlarına yaptığı dövmelerin sayısının 50’yi geçtiğini açıklamıştı. Hatta “Suicide Squad” setinde oyuncu ve ekip arkadaşlarını bile dövmelemişti. Ancak 2020’de bir arkadaşının düğününde, düğün öncesi alkolün de etkisiyle sağdıcın sırtına dövme yapması ve bunun pek estetik görünmemesi nedeniyle bu hobisine son verdi.

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JUSTIN BIEBER – RUBİK KÜPÜ USTASI

Justin Bieber’ın Rubik küpü yeteneği, eski hayranlarının iyi bildiği bir konu. 2010’da bir televizyon programında Rubik küpü iki dakikadan kısa sürede çözdüğü an hâlâ unutulmazlar arasında. 2015’te James Corden ile yaptığı “Carpool Karaoke” programında da küpü kolayca çözerek herkesi bir kez daha etkilemişti.

STEVE MARTIN – BANJO USTASI Komedi dünyasının usta ismi Steve Martin, aynı zamanda başarılı bir banjo müzisyeni. Bu enstrümana 17 yaşında ilgi duymaya başlamış ve yıllar içinde kendini geliştirmiş. Birçok Grammy ödülü bulunan Martin, 2010 yılında banjo sanatçılarını teşvik etmek için 50.000 dolarlık ödüllü bir “Banjo Ödülü” bile oluşturmuştu. KALEY CUOCO – ATLAMALI BİNİCİLİK “The Big Bang Theory” dizisinden tanıdığımız Kaley Cuoco, aynı zamanda profesyonel bir binici. Yaklaşık 25 atı bulunan Cuoco, 2010 yılında geçirdiği ciddi kazaya rağmen binicilik tutkusundan vazgeçmemiş. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar bacağını kaybetme ihtimaline karşı evraklar imzalattırmış, ancak o iki hafta içinde ayağa kalkmayı başarmıştı. MARK RUFFALO – TEK TEKERLEKLİ BİSİKLET Mark Ruffalo’nun unicycle (tek tekerlekli bisiklet) sürmeyi bilmesi pek çok kişiye ilginç gelebilir. Gençken palyaço olma hayali kurduğu için bu beceriyi öğrenmiş. 2014’te katıldığı bir programda 25 yıl aradan sonra tekrar unicycle sürerek izleyicileri hayran bırakmıştı. REKLAM ANGELINA JOLIE – BIÇAK KOLEKSİYONU VE ATIŞI Tomb Raider’daki rolüyle hafızalara kazınan Jolie, çocukluğundan beri bıçaklara ilgi duyuyor. 1998 yılında bir programda kelebek bıçakla yaptığı gösteriyle şaşırtmıştı. Bıçak fırlatma konusunda da oldukça yetenekli olan Jolie, Mr. & Mrs. Smith gibi filmlerde bu yeteneklerini sergilemişti.