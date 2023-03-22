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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ile anılsa da flaş bir açıklama geldi. Manchester City'nin kalecisi Ederson, yeni hocayı açıkladı...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Manchester City kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı ile adı anılan Carlo Ancelotti hakkında açıklamalar yaptı.

     
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Real Madrid ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 63 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı iddiaları, Brezilya cephesinden yalanlanmıştı. 
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Ancak Brezilya Milli Takım oyuncuları, Ancelotti’nin yeni teknik direktörleri olacağından emin görünüyorlar.

     
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Bu hafta sonu Fas’ta oynayacakları hazırlık maçı öncesi, yeni teknik direktör konusu takım içinde gündeme geldi. 

     
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Konuyla ilgili konuşan başarılı kaleci Ederseon, “Bunu Casemiro, Vinicius Junior ve Eder Militao ile konuştuk. Gelmesi için büyük bir olasılık var.” ifadelerini kullandı.

     
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Tite, Brezilya’nın Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’a elenmesinin ardından altı buçuk yıllık görevinden ayrılmıştı. 

     
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Aralarında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un da bulunduğu birçok ünlü teknik adam, Brezilya’nın yeni patron adayları arasında gösteriliyor.

     
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Ederson, kendisinin ve Brezilya’daki takım arkadaşlarının Ancelotti’yi olağanüstü bir teknik direktör olarak gördüklerini söylerken, takımdaki herkesin onu sevdiğini ifade etti.

     
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    İtalyan teknik adamı öven Manchester City kalecisi, “Sadece özgeçmişine bakın. Burada olup olmayacağını kısa sürede öğreneceğiz. Umarım hızlı bir şekilde yeni bir teknik direktör bulabiliriz.
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    "Beklentiyi ben de hissediyorum, çünkü çok fazla spekülasyon var. Brezilyalı mı yoksa yabancı bir teknik direktör mü? O endişe halini biz de yaşıyoruz.” dedi.
  • Ünlü kaleci duyurdu! Jorge Jesus derken Brezilya'da Ancelotti sesleri

    Brezilya’nın cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçında, U20 Milli Takım Teknik Direktörü Ramon Menezes görev yapacak.

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