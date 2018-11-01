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Ünlü mafya babasının ölümünün arkasından İtalyan mafyası çıktı!

ABD'de filmlere konu olan ünlü mafya babası James 'Whitey' Bulger (89), Florida'daki bir hapishaneden West Virginia'da cezaevine nakledildikten 4 saat sonra hücresinde ölü bulunmuş, ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı. Bulger'ın işkence ile öldürüldüğü iddialarının arkasında İtalyan mafyası olabileceği düşünülüyor. Yıllarca İtalyan mafyası La Cosa Nostra hakkında FBI'ya muhbirlik yapan Bulger'ın intikam planı ile öldürüldüğü şüphesi üstünde duruluyor

01.11.2018 - 08:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'de filmlere konu olan ünlü gangster James 'Whitey' Bulger (89), Florida'daki bir hapishaneden West Virginia’da cezaevine nakledildikten yalnızca 4 saat sonra hücresinde ölü bulunmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 16 yıldır aranan 'Whitey' lakaplı mafya babası, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti. 

Boston'daki İrlanda mafyasının liderlerinden Bulger'in hayatı, The Departed (Köstebek) ve 2015 yapımı Black Mass (Kara Düzen) gibi birçok filme konu olmuştu.

16 YIL BOYUNCA KAÇMAYI BAŞARDI

Bulger, 1970'lerden itibaren Boston'ın yer altı dünyasını yönetmiş, işlediği tefecilik, kumar, gasp, uyuşturucu satışı dahil sayısız suç işlemiş, kardeşinin senatör olması ve Amerikan İstihbarat Servisi'ne (FBI) muhbirlik yapması sayesinde görmezden gelinmişti. Ancak FBI ajanı arkadaşı onu ele verince 1995'te hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu tarihten itibaren izini kaybettiren Bulger, 16 yıl sonra, 81 yaşındayken kız arkadaşının evinde yakalanmıştı. 

NAKLEDİLDİKTEN 24 SAAT SONRA...

FBI adına çalıştığı gizlenemeyecek bir boyuta ulaşınca, FBI, Bulger ve çetesinin öldürdüğü kişilerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bulger, işlediği 11 cinayetten müebbet hapse mahkum edildi. Bulger, Florida'da kaldığı hapishaneden önceki gün Batı Virginia'daki hapishaneye nakledildi, aradan 24 saat geçmeden ise ölüm haberi geldi. 

GÖZLERİ OYULDU, DİLİ KESİLMEYE ÇALIŞILDI İDDİASI...

Kardeşiyle birlikte, İtalyan mafya üyesi 'Büyük Al' lakabıyla bilinen Adolfo Bruno'yu öldürmekten müebbet yatan Freddy Geas (51) isimli mahkum, Bulger'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterildi. Freddy için çalışan üç mahkumun tekerlekli sandalyeden kalkamayan 89 yaşındaki Bulger'ı kameraların görmediği bir noktaya götürdüğü, bir kapı koluyla başına vurdukları iddia edildi. Öldükten sonra da Freddy'nin Bulger'ın gözlerini oyduğu, dilini kesmeye çalıştığı iddialar arasında... Ancak yine ABD basınının iddialarına göre, Geas'ın özellikle muhbirlik yapanlardan hoşlanmadığı, cinayeti bu nedenle işlemiş olabileceği de belirtildi. Geas'ın babası ise, oğlunun böyle bir şey yapmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Geas kardeşlerin İtalyan değil, Yunan asıllı oldukları için mafya ile bağlantılarının olmadığı belirtiliyor.

Bulger'ın yeni hapishaneye neden transfer edildiği bilinmezken, Freddy'yi İtalya'nın en kanlı mafyalarından La Cosa Nostra'nın Amerikan merkezinin tuttuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Çünkü Bulger'ın, Cosa Nostra'nın karanlık işlerini FBI'ya bildirdiği biliniyordu. Daha önce işlediği cinayetle ilgili tek söz etmeyen Freddy'nin ise yine konuşması beklenmiyor. Yetkililer cinayetin nedenini araştırırken, Geas'ın konuşmaktan kaçınacağı konusunda hemfikir. 

 

 

 

 

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