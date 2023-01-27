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Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson, vücudunun 18 yaşında görünebilmesi için her yıl 2 milyon dolar harcıyor.

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  • Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

    400 milyon doların üzerinde bir servete sahip olan 45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson, hayatını ve bedenini 'yaşlanmayı tersine çevirmeye' adamış durumda.

     

    Johnson, her bir organını inceleyen ve test eden 30'dan fazla tıp uzmanından oluşan ekibe yılda 2 milyon dolar harcıyor. Sağlık uzmanlarının tek amacı ise Johnson'ın vücudunu 18 yaşındaki bir gencin vücuduna dönüştürebilmek.
  • Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

    Johnson programa göre sabah 5'te kalkıyor, günde yaklaşık iki düzine takviye gıda alıyor ve katı bir vegan diyetiyle besleniyor. Süreç titizlikle belgelenirken Johnson bağırsaklarının 33.537 fotoğrafını çekildiğini ve her şeyin izlendiğini belirtti.
  • Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

    Kendisi ve doktorları, iki yıl içinde biyolojik yaşının beş yıl gençleştirdiklerini ve artık 37 yaşında bir kişinin kalbine, 28 yaşındaki bir kişinin cilinde ve 18 yaşında bir kişinin akciğer kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.
  • Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

    Girişimci 30'lu yaşlarında, Braintree Payment Solutions'ı kurdu. Ancak Bloomberg'e verdiği demeçte, bir zamanlar bu şirketi kurmak için sürdürdüğü yaşam tarzının kendisini depresif ve intihara meyilli hissetmesine neden olduğunu, bu nedenle vücudunun işleyişini anlamak için bir yolculuğa çıktığını söyledi.

     

    Johnson, süreç boyunca birkaç biyo-girişim kurdu ve en son 2 yıl önce belki de şimdiye kadarki en iddialı projesini ortaya çıkardı: Vücudunu yeniden tasarlamaya karar verdi.
  • Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

    Johnson amacının beyninin, karaciğerinin, böbreklerinin, dişlerinin, cildinin, cinsel organı ve saçlarının tıpkı 18 yaşındayken olduğu gibi çalışmasını sağlamak olduğunu söylüyor. 

     
  • Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

    Her gün toplam 1,977 kalori alan Johnson, sabah rutininin ayrıntılarını anlatan 40 dakikalık bir YouTube videosunda "Ne yemek istediği konusunda zihnime asla danışılmaz, bedenime danışılır" dedi.

     
  • Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

    Daha önceleri yüzüne enjekte edilen yağ sonrasında alerjik bir reaksiyon geçirerek vücudu aşırı şişse, vücut yağ oranı yüzde 3'e düşerek kalp rahatsızlığı riskini arttırsa da Johnson bunların hepsinin sürecin bir parçası olduğunu öne sürüyor.
  • Ünlü milyoner, 18 yaşına dönebilmek için her yıl 2 milyon dolar harcıyor

    * Haberdeki tüm görseller 'blueprint.bryanjohnson.co' adlı hesabın basın görsellerinden servis edilmiştir.

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