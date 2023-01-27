Girişimci 30'lu yaşlarında, Braintree Payment Solutions'ı kurdu. Ancak Bloomberg'e verdiği demeçte, bir zamanlar bu şirketi kurmak için sürdürdüğü yaşam tarzının kendisini depresif ve intihara meyilli hissetmesine neden olduğunu, bu nedenle vücudunun işleyişini anlamak için bir yolculuğa çıktığını söyledi.

Johnson, süreç boyunca birkaç biyo-girişim kurdu ve en son 2 yıl önce belki de şimdiye kadarki en iddialı projesini ortaya çıkardı: Vücudunu yeniden tasarlamaya karar verdi.