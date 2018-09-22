Ünlü model Elif Aksu'nun çıplak pozu sosyal medyayı salladı

Türkiye, Elif Aksu'yu geçtiğimiz yıl Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanımıştı. Daha sonra ise ünlü futbolcu Neymar ile oynadığı reklam filmiyle gündeme gelen Elif Aksu, geçtiğimiz günlerde Avusturyalı iş adamı Kevin Reichard birliktelik yaşıyordu. Aksu, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak pozu ile gündeme geldi