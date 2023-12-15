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        Haberler Magazin Ünlü modeller Antalya'da podyuma çıktı

        Ünlü modeller Antalya'da podyuma çıktı

        Victoria's Secret'in ünlü mankenlerinden Frida Aasen, Brezilya güzeli Maria Brechane ve Türkiye güzeli Nursena Say, Dosso Dossi Fashion Show'da Antalya'da podyuma çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:00
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        Aralarında Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendal Jenner ve Isabeli Fontana'nın da olduğu onlarca top modeli podyumunda yürüterek dünyada ses getiren moda etkinliklerine imza atan Dosso Dossi Fashion Show, görkemli bir defile daha gerçekleştirdi.

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        Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da düzenlenen defilenin baş mankeni Norveçli Frida Aasen oldu.

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        "Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına" dikkati çekmek amacıyla özel olarak hazırlanan podyumda düzenlenen defilenin baş mankeni Aasen'e aralarında Brezilya güzeli Maria Brechane ve Türkiye güzeli Nursena Say'ın da olduğu toplam 70 model eşlik etti.

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        Ünlü mankenler, 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarından oluşan kıyafetleri, defileyi izleyen yaklaşık 2 bin konuğun alkışları arasında başarıyla sergiledi.

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        Defilenin finalinde ise Frida Aasen ve 70 modelin, izleyenlere sürpriz yaparak Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen kırmızı kıyafetlerle podyumda yürümesi modaseverlerden uzun süre alkış aldı.

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        Toplam 1400 metrekarelik alanda gerçekleştirilen defileyi 2 bin özel davetli izledi. Ünlü top modellerin yanı sıra podyum konseptleriyle de adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show için yine özel bir tasarım hazırlandı.

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        Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkati çekmek amacı taşıyan podyum tasarımında, dünyanın kurak ve çölleşmiş görünümü altında kurtarılabilmiş bitkiler fanuslar içinde sergilendi.

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        Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 3-18 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 20 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısını ağırladıklarını söyledi.

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        Konukları kadın, erkek, çocuk, iç giyim, ayakkabı ve ev tekstili alanlarındaki Türk üreticilerin ürünleriyle buluşturduklarını anlatan Eraslan, "Gerçekleştirdiğimiz defilede ünlü modellerimiz Türk tekstilinin katma değeri yüksek dünya standartlarındaki ürünlerini başarıyla sergilediler" dedi.

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        Dosso Dossi Fashion Show'dan diğer kareler...

        Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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        #Antalya
        #Maria Brechane
        #Nursena Say
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