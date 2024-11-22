Ünlü oyuncu Ana de Armas Küba Devlet Başkanı'nın üvey oğluyla sevgili oldu
Hollywood'un yarı Kübalı yarı İspanyol oyuncusu Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı'nın üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile aşk yaşıyor. Çift, Madrid sokaklarında öpüşürken görüntülendi
Son James Bond filmi 'No Time to Die' filmindeki rolüyle hafızalara kazınan, bugüne dek 'Bıçaklar Çekildi', 'Blonde' gibi yapımlarda başrol oynayan Hollywood'un Küba asıllı İspanyol oyuncusu Ana de Armas, âşık oldu.
36 yaşındaki Ana de Artmas, İspanya'nın başkenti Madrid'de Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile görüntülendi.
Gece yürüyüşü yapan çiftin yanında Manuel Anido Cuesta'nın köpeği de vardı.
Madrid sokaklarında kol kola yürüyen çift, öpüşmek için durdukları anda fotoğraflandı.
Ana de Armas, daha önce 'Deep Water' filmindeki rol arkadaşı Ben Affleck ile 2020'nin başlarında filmin çekimleri esnasında birliktelik yaşamıştı. Çift, Ocak 2021'de ayrılmıştı.
Ana de Armas, 14 yaşındayken Havana Ulusal Tiyatro Okulu’ndan eğitim alan ve 16 yaşında Manuel Gutierrez Aragon’un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Una rosa de Francia' filmi ile sinema dünyasına adım attı. 2014'te Los Angeles’a taşınan ve Hollywood'da bir kariyer çizen De Armas, 2025 başında 'From the World of John Wick: Ballerina' filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.