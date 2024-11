Ünlü oyuncu Ana de Armas Küba Devlet Başkanı'nın üvey oğluyla sevgili oldu

Ana de Armas, 14 yaşındayken Havana Ulusal Tiyatro Okulu’ndan eğitim alan ve 16 yaşında Manuel Gutierrez Aragon’un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Una rosa de Francia' filmi ile sinema dünyasına adım attı. 2014'te Los Angeles’a taşınan ve Hollywood'da bir kariyer çizen De Armas, 2025 başında 'From the World of John Wick: Ballerina' filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.