Ünlü oyuncu Mickey Rourke artık tanınmaz halde

Bir zamanlar Hollywood'un gözdesi olan oyuncu Mickey Rourke, son fotoğraflarında tanınmaz halde görüldü. 73 yaşındaki ABD'li oyuncu, Los Angeles'taki evinin önünde, sipariş ettiği yiyecekleri alırken fotoğraflandı.

Geçtiğimiz günlerde evden atılabileceği haberleriyle gündeme gelen oyuncunun bakımsız ve yıpranmış hali dikkat çekti.

Mickey Rourke'a, 18 Aralık'ta kiracısı olduğu evi için ya ödeme yapması ya da evi boşaltması için 3 günlük bir ihtarname gönderilmişti. Ancak Rourke, mahkeme kararına rağmen bu ihtara uymadı.

Mahkeme belgelerinde Mickey Rourke'un 59 bin 100 dolar kira borcu olduğu anlaşıldı. Ev sahibinin, hem avukatlık ücretlerini hem de tazminat talep ederken, ünlü oyuncunun kira sözleşmesinin feshedilmesini istediği öğrenildi.

Mickey Rourke'un Mart 2025'ten beri bu evde oturduğu ve tahliye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.