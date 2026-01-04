Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Mickey Rourke artık tanınmaz halde

        Ünlü oyuncu Mickey Rourke artık tanınmaz halde

        Son dönemde kirasını ödeyemediği için evden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Mickey Rourke, eski havalı halinden çok farklı görünümüyle fotoğraflandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir zamanlar Hollywood'un gözdesi olan oyuncu Mickey Rourke, son fotoğraflarında tanınmaz halde görüldü. 73 yaşındaki ABD'li oyuncu, Los Angeles'taki evinin önünde, sipariş ettiği yiyecekleri alırken fotoğraflandı.

        Geçtiğimiz günlerde evden atılabileceği haberleriyle gündeme gelen oyuncunun bakımsız ve yıpranmış hali dikkat çekti.

        Mickey Rourke'a, 18 Aralık'ta kiracısı olduğu evi için ya ödeme yapması ya da evi boşaltması için 3 günlük bir ihtarname gönderilmişti. Ancak Rourke, mahkeme kararına rağmen bu ihtara uymadı.

        REKLAM

        Mahkeme belgelerinde Mickey Rourke'un 59 bin 100 dolar kira borcu olduğu anlaşıldı. Ev sahibinin, hem avukatlık ücretlerini hem de tazminat talep ederken, ünlü oyuncunun kira sözleşmesinin feshedilmesini istediği öğrenildi.

        Mickey Rourke'un Mart 2025'ten beri bu evde oturduğu ve tahliye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir kişi ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        #Mickey Rourke
        #oyuncu
        #son hali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!