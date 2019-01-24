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VİDEOLU TEŞEKKÜR

Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Recep Aktuğ, videolu teşekkür mesajı gönderdi. Tüm dostlarına teşekkür eden Aktuğ, videoda “Sizlerle birlikte olmayı çok isterdim ama maalesef şu anda doktorum da izin vermediği için hiçbir yere hareket edemiyorum. Orada olduğunuzu ve bana güç verdiğinizi biliyorum. Tüm gönlüm ve kalbim sizlerle” sözlerine yer verdi.