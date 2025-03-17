Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor

Rüzgar Aksoy - Yasemin Sancaklı; "Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş…" mesajını paylaşarak, bebek beklediklerini açıkladı.

İkili, müjdeli haberi duyurmalarının ardından, komşuları Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile bir araya geldi.