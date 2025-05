Ünlü oyuncu Scarlett Johansson kariyerinde yeni bir sayfa açıyor: Yönettiği ilk film Cannes'da

Önümüzdeki hafta Cannes Film Festivali'nde filmleri ilk kez gösterilecek yönetmenlerin heyecanı ve gerginliği beklenebilir bir durum. Ancak Fransa'da ilk uzun metrajlı filmini tanıtacak yönetmenlerden biri için kırmızı halıda heyecandan titreme olasılığı meslektaşlarından daha düşük: Scarlett Johansson. Kırmızı halılara ve seyircilere bir hayli alışkın Hollywood yıldızı, ilk yönetmenlik denemesi yaptığı filmiyle Cannes'a gidecek.

Yönetmenlik kariyerine ilk adımını atan Scarlett Johansson'ın 'Eleanor the Great' adlı filmi, gelecek hafta başlayacak Cannes Film Festivali'nde 'Belirli Bir Bakış' seçkisinde dünya prömiyerini yapacak.

Filmin başrolünde, 95 yaşındaki usta oyuncu June Squibb yer alıyor. Squibb, en yakın arkadaşı Bessie'nin ölümünün ardından Manhattan'a, kızı ve torununun yanına taşınan 'Eleanor' karakterine hayat veriyor. 'Eleanor', New York'ta kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, beklenmedik karşılaşmalarla dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Scarlett Johansson, daha önce de kameranın arkasına geçmişti. 2008 yapımı 'New York, I Love You' adlı karma film için 'These Vagabond Shoes' adlı 12 dakikalık bir kısa filmi yönetmişti . Ancak 'Eleanor the Great', onun yönettiği ilk uzun metrajlı film olarak kariyerinde yeni bir sayfa anlamına geliyor.