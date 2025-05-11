Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Scarlett Johansson kariyerinde yeni bir sayfa açıyor: Yönettiği ilk film Cannes'da - magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Scarlett Johansson kariyerinde yeni bir sayfa açıyor: Yönettiği ilk film Cannes'da

        Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi yaptığı 'Eleanor the Great' ile Cannes yolcusu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kariyerinde yeni bir sayfa açıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Önümüzdeki hafta Cannes Film Festivali'nde filmleri ilk kez gösterilecek yönetmenlerin heyecanı ve gerginliği beklenebilir bir durum. Ancak Fransa'da ilk uzun metrajlı filmini tanıtacak yönetmenlerden biri için kırmızı halıda heyecandan titreme olasılığı meslektaşlarından daha düşük: Scarlett Johansson. Kırmızı halılara ve seyircilere bir hayli alışkın Hollywood yıldızı, ilk yönetmenlik denemesi yaptığı filmiyle Cannes'a gidecek.

        Yönetmenlik kariyerine ilk adımını atan Scarlett Johansson'ın 'Eleanor the Great' adlı filmi, gelecek hafta başlayacak Cannes Film Festivali'nde 'Belirli Bir Bakış' seçkisinde dünya prömiyerini yapacak.

        Filmin başrolünde, 95 yaşındaki usta oyuncu June Squibb yer alıyor. Squibb, en yakın arkadaşı Bessie'nin ölümünün ardından Manhattan'a, kızı ve torununun yanına taşınan 'Eleanor' karakterine hayat veriyor. 'Eleanor', New York'ta kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, beklenmedik karşılaşmalarla dolu bir yolculuğa çıkıyor.

        REKLAM

        Scarlett Johansson, daha önce de kameranın arkasına geçmişti. 2008 yapımı 'New York, I Love You' adlı karma film için 'These Vagabond Shoes' adlı 12 dakikalık bir kısa filmi yönetmişti . Ancak 'Eleanor the Great', onun yönettiği ilk uzun metrajlı film olarak kariyerinde yeni bir sayfa anlamına geliyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor, 'Breaking Bad'den tanıdığımız Jessica Hecht ile 'Bessie' karakterine hayat veren Rita Zohar da yer alıyor.

        Scarlett Johansson, Hollywood Reporter'a verdiği röportajda Cannes Film Festivali'nde film göstermenin kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Cannes'da prömiyer yapmak... Bunun büyüklüğünü nasıl hazmedeceğimi bilemiyorum. Biraz gerginim ama aynı zamanda çok heyecanlıyım. Ortaya çıkan işten ve herkesin yaptığı katkıdan büyük gurur duyuyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Scarlett Johansson
        #sinema
        #film
        #Cannes Film Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"