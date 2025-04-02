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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu tutuklandı - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu kocasını ezmeye çalıştı

        ABD'li ünlü oyuncu Kim Delaney, kocasını ezmeye çalıştığı için tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:34
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        Ünlü oyuncu tutuklandı
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        Başta NYPD Blue olmak üzere birçok sevilen polisiye dizide başrol oynayan Kim Delaney'nin, kocasını arabayla ezmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı.

        Ünlü oyuncunun geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde eşi James Morgan ile sonradan fiziksel saldırıya dönüşen hararetli bir tartışmaya girdiği ortaya çıktı.

        Çiftin komşuları; Kim Delaney ile James Morgan'ın cuma akşamından beri tartıştığını, ünlü oyuncunun o gece polise aile içi şiddet bildirimi yaptığı açıklandı.

        James Morgan, Kim Delaney’nin polisler olay yerine gelmeden kısa bir süre önce kendisini aracıyla ezmeye çalıştığını iddia etti. Hatta polislere kanıt olarak bir video gösterdi. Kısa bir soruşturmanın ardından Delaney ölümcül bir silahla ağır saldırı suçundan tutuklandı. Morgan ise hafif saldırı suçundan gözaltına alındı.

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        #James Morgan
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