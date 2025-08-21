Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi

        Ezgi Eyüboğlu, Burak Berkay Akgül ve Serkan Altunorak, Bodrum Yalıkavak'ta arkadaş grubuyla tatil yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü isimler, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Giriş: 21.08.2025 - 19:04 Güncelleme: 21.08.2025 - 19:18
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncular Bodrum tatilinde görüntülendi.

        Ezgi Eyüboğlu, Burak Berkay Akgül ve Serkan Altunorak, tatil için gittikleri Bodrum Yalıkavak’ta objektiflere takıldı.

        Arkadaş grubuyla birlikte deniz keyfi yapan ünlü isimler, gün boyu güneşlenip sohbet ederek vakit geçirdi.

        Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncular, tatilin tadını doyasıya çıkardı.

        Günün büyük bölümünde kafasından çıkarmadığı kırmızı şapkasıyla objektiflere yansıyan Ezgi Eyüboğlu ise tarzıyla dikkat çekti.

