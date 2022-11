Nick Carter’in küçük kardeşi olan Aaron Carter, Bacakstreet Boys grubundan “Aaron’s Party”, "I Want Candy," "That's How I Beat Shaq” gibi hit şarkılarla tanınıyordu.

İlk albümü çıktığında daha çocuk ünlü olan Aaron Carter, kısa sürede Nickelodeon ve Disney Channel’da rol almaya başladı. Hilary Duff ile iki yıllık bir ilişkiye başladığında, Lizzie McGuire’da konuk oyuncu olarak rol aldı.