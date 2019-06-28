Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 'Mask Off' , 'Zoom' , 'High Demand' gibi şarkılarla müzik dünyasını alt üst ederek milyonların sevgisini kazanan Amerikalı rapçi Future, önceki akşam sevenleriyle buluştu. Future, "İstanbul ve Türkiye, sizi seviyoruz!" dedi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Türk rapçi Sagopa Kajmer'in ilk olarak sahne aldığı etkinlikte Future, Türkiye'deki rapseverlerle buluştu. İbrahim Büyükak, Nilay Deniz, Çağla, Metin Korkmaz ve Oğulcan Engin de konseri izleyen ünlü isimler arasındaydı.