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Ünlü şarkıcı Zara ölümden döndü!

Zara'nın 4 gün önce Osmangazi Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında ölümden döndüğü öğrenildi. Zara, sabah 4'te geçirdiği kazada hafif yaralanırken otomobili perte çıktı. Zara, geçirdiği kazayla ilgili, "Maalesef arabamız perte çıkacak kadar büyük bir kazaydı. Kaza, sabaha karşı 4 sularında Osmangazi Köprüsü’nde oldu. Bir an köprüden uçuyoruz zannettim. Çok şükür ki mucizevi bir şekilde ufak tefek morluk ve sıyrıklarla atlattık" dedi

11.09.2018 - 11:28 | Güncelleme:

Zara'nın 4 gün önce Osmangazi Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında ölümden döndüğü öğrenildi. Zara, sabah 4'te geçirdiği kazada hafif yaralanırken otomobili perte çıktı.

Zara, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler'in kapanışını yaparken Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde sevenlerini coşturdu. Zara'ya sürpriz isimler de eşlik etti. Zara, Özlem Özdil ile ‘Seher Yeli’ni maNga'nın solisti Ferman Akgül ile de Aşık Veysel’in ‘Kara Toprak’ şarkısını seslendirdi.

Ünlü sanatçının sahnedeki diğer konukları YouTuber grubu Kafalar ile Türk Müziği’nin efsane ismi Cahit Berkay oldu. Kafalar grubu danslarıyla Zara'ya eşlik ederken Cahit Berkay ‘Selvi Boylum' ve 'Dostum Dostum’u çaldı.

Konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zara, "Yurt içi ve yurt dışında sayısız konser vermişimdir. Senfoni orkestrasıyla çıktığım konserler ya da bir çok caz konserlerim oldu ama Harbiye’nin heyecanı bir başka. Bu sahne Türkiye’nin birbirinden değerli sanatçılarını ağırladı, onların enerjisini taşıyor. Sanırım ondan dolayı daha bir farklı. Doğru müzik, doğru insanlar, doğru enerjiler, doğru performanslar, Türkiye’nin en şahane saz üstadları, dolayısıyla bir çok doğru bu gece birleşiyor. İnşallah kendimizi bu gece doğru ifade edebiliriz" dedi.

Zara, geçirdiği kazayla ilgili olarak şunları söyledi:

 

"‘Maalesef arabamız perte çıkacak kadar büyük bir kazaydı. Kaza, sabaha karşı 4 sularında Osmangazi Köprüsü’nde oldu. Bir an köprüden uçuyoruz zannettim. Çok şükür ki mucizevi bir şekilde ufak tefek morluk ve sıyrıklarla atlattık. O zaman anladım ki her an birbirimize misafiriz. Dolayısıyla birbirimizin kıymetini bilelim. Bunu hep söylüyordum ama şu an tüm hücrelerime kadar yaşayarak söylüyorum. Hayatı bana ikinci defa hediye edilmiş gibi hissediyorum. Bugün belki biraz da onun heyecanı var."

 

 

 

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