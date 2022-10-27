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Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Adı, Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk dedikodularına karışan Erbil, zamanda yolculuk yaptı. 16 yaşındaki halini takipçileriyle paylaşan Yasmin Erbil'in fotoğrafına beğeni yağdı.

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  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, magazin gündeminde düşmüyor.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

    Verdiği iddialı pozlarla adından sık sık söz ettiren Erbil, son olarak özel hayatıyla gündeme gelmişti.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

    Ünlü şovmen'in kızı Yasmin Erbil'in adı geçtiğimiz günlerde Survivor 2021 yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk dedikodularına karışmıştı. 
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

    Aşk dedikoduları hakkında sessizliğini koruyan Yasemin Erbil, geçtiğimiz akşam Yiğit Poyraz'ın fotoğrafını yayınladı ve paylaşımını saniyeler içinde sildi. 
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

    Instagram paylaşımlarıyla beğeni toplayan Erbil, zamanda yolculuk yaptı.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

    Yasmin Erbil, 16 yaşındaki halini Instagram hesabından "16 yaşında olmam?" notuyla paylaştı.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

    Erbilîn paylaşımına beğeni yağarken takipçilerinden "Genetiğini dondurmamız lazım" ve "Bana hala 16 yaşında geliyorsun" yorumları geldi. 
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

    İşte, Yasmin Erbil'in 16 yaşındaki hali ve yıllar içerisindeki değişimi...
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den zamanda yolculuk! 16 yaşındaki haline yorum yağdı "Genetiğini dondurmamız lazım"

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