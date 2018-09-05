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Ünlü tiyatrocu kaza geçirdi
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Tiyatrocu Direnç Dedeoğlu eşiyle kaza geçirdi

Usta oyuncu Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı “Pek Yakında” filmi gibi birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda yer alan Direnç Dedeoğlu, Beyoğlu’nda eşiyle birlikte motosiklet ile seyir halindeyken bir aracın sıkıştırması sonucu kaza geçirdi. Çift, yere savrularak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, eşi ambulansla hastaneye kaldırılan Dedeoğlu polis ekiplerine, “Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün” dedi.

05.09.2018 - 10:06 | Güncelleme:

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eşi Dilara Esra Dedeoğlu’yla beraber Kasımpaşa’daki evinden çıkarak Piyalepaşa istikametine doğru motosikleti ile seyir halinde olan Direnç Dedeoğlu’nu (32), bir otomobil sıkıştırdı. Sıkıştırma sonucu frene basarak motosikleti kaydıran ve hakimiyetini kaybeden genç oyuncu eşiyle birlikte yere savruldu. Kaza sonucu Dedeoğlu ve eşi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İHA'nın haberine göre, olayın ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilara Esra Dedeoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Boyunluk takılan genç oyuncu ise yerde yatar şekilde ambulansla beklemeye başladı.



“LÜTFEN BENİ EŞİMLE AYNI HASTANEYE GÖTÜRÜN"

Yerde dakikalarca bekleyen genç oyuncu, ambulansa alınan eşiyle farklı hastaneye kaldırılacağını duyunca yaralı halde polis ekiplerine, “Aynı hastaneye kaldırılmayacakmışım. Haberleşmemiz, lazım Dilara’ya telefonumu ve cüzdanımı verin” ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine polis ekipleri Dedeoğlu’nun çantasından telefonu alarak ambulanstaki eşine verdi. Polis ekipleriyle konuşan Dedeoğlu, “Ne olur bende eşimin olduğu hastaneye gideyim” dedi. Ardından Dedeoğlu kendisine çağrı gelmesine üzerine yerde yatarak cep telefon ile görüşmeye başladı.



“ŞU AN YERDE YATAR VAZİYETTEYİM”

Kendisine sorular sonra kişiye, “Şu an yerde yatar vaziyetteyim. Sizi çok sağlıklı bilgiler veremeyebilirim. Kaza yaptım ama ben tam dönerken bir araç bizi sıkıştırdı. İnsanların söylediği ve bende bunu hissettim. Freni basınca kayıp düştüm. Böyle bir kaza meydana geldi, hızımız düşüktü. Sigortam var ama kaskom yok” dedi. Dakikalar sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ardından Dedeoğlu’nu ilk müdahale sonrası sedyeye alarak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

CEM YILMAZ İLE AYNI FİLMDE ROL ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosu’nda görev yapan 32 yaşındaki Direnç Dedeoğlu’nun, usta oyuncu Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı “Pek Yakında” filminde rol aldığı ve 14 yıldır birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda oynadığı öğrenildi. Yaklaşık 2 buçuk yıldır evli olduğu eşi Dilara Esra Dedeoğlu’nun ise Kağıthane’de özel bir okulda İngiliz Öğretmenliği yaptığı öğrenildi. 2005’te Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olan Dedeoğlu, 2009’a kadar eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde devam etti ve 2011’de aynı üniversitede tiyatro üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda ve bazı sinema, dizi ve reklam filminde rol aldı. Son olarak İBB Şehir Tiyatroları’nda 2016-2017 sezonunda sahneye konulan, Harold Pinter’in “Aldatma” isimli oyununda yer almaktadır.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

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